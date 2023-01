JAKARTA - Shanty kembali ke Tanah Air. Kini ia menetap di Bali sejak Maret 2022. Keputusan Shanty kembali ke Tanah Air pun menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya bercerai dari suaminya.

Shanty diisukan bercerai dengan suaminya sejak ia mengubah nama akun instagram menjadi @shantyofficial yang semula bernama Shanty Paredes, mengikuti nama sang suami, Sebastian Paredes.

Dugaan perceraian pun semakin kuat ketika penyanyi 44 tahun tersebut yang sudah meninggalkan Hong Kong dan memilih menetap di Bali.

"(Iya) Menetap. Saya dateng Maret," ucap Shanty, saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Shanty bahkan mengaku kembali Indonesia sudah menjadi keinginannya sejak lama. "Tahun 2022 saya diizinkan oleh Allah ke Tanah Air, dan saya bilang dalam hati saya dan bawa dalam doa," ujarnya.

Shanty juga berharap bisa kembali menyapa penggemarnya di Tanah Air. Sebab, terhitung 12 tahun Shanty meninggalkan dunia hiburan Tanah Air karena memilih tinggal bersama Sebastian Paredes di Hong Kong sejak 2010.

"Jika saya pulang ke Tanah Air, it's not for nothing, mau balik ke panggung, mau balik nyanyi, dan kalau dikasih kesempatan, i'll do my best. Boom! Insyaallah akan banyak panggung-panggung lainnya. I'm ready for comeback. I'm going to make something," tandasnya.