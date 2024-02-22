Vincent Rompies Ungkap Status Anaknya di Kepolisian Usai Diduga Terlibat Kasus Bullying

Vincent Rompies ungkap status anaknya di kepolisian usai diduga terlibat kasus bullying (Foto: Instagram/vincentrompies)

JAKARTA - Vincent Rompies dipanggil sebagai saksi dalam kasus perundungan yang diduga dilakukan putranya, FLR. Bahkan suami Fifi Karamoy itu membenarkan jika putranya menjadi salah satu pelaku dari kasus bullying yang belakangan viral di media sosial.

Kendati begitu, pria 43 tahun ini mengatakan jika sampai saat ini putranya masih berstatus sebagai saksi.

"Iya, tapi statusnya masih saksi," ujar Vincent Rompies usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.

Sementara itu, Vincent sendiri mengaku masih belum tahu soal status putra sulungnya di Binus School Serpong. Pasalnya beberapa waktu lalu sempat santer terdengar kabar jika FLR dikeluarkan dari sekolah bersama beberapa pelaku bullying lain.

"Belum tahu, masih proses juga," kata Vincent Rompies.