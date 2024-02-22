Vincent Rompies Janji Kooperatif dalam Kasus Perundungan yang Diduga Libatkan Putra Sulungnya

JAKARTA - Vincent Rompies baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang, Kamis (22/2/2024). Usai menjalani pemeriksaan sebagai orangtua dari FLR, suami Fifi Karamoy ini berjanji untuk kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik Polres Tangsel.

Diketahui, kasus perundungan tersebut terjadi di sebuah warung belakang sekolah dan melibatkan sejumlah murid SMA Binus yang tergabung dalam Geng Tai. Bahkan putra sulung Vincent, FLR diduga ikut terlibat dan berperan mengikat korban A menggunakan tali gorden.

"Sangat kooperatif, saya apresiasi kinerja kepolisian Tangsel ini Insya Allah lancar," ujar Vincent Rompies usai menjalani pemeriksaan di Polres Tangsel, Kamis (22/2/2024).

Usai diperiksa, Vincent mengatakan bahwa ia sempat dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh penyidik. Sayangnya, ia enggan berkomentar banyak soal kasus tersebut, mengingat hingga kini masih diproses oleh penyidik Polres Tangsel.

Vincent Rompies janji kooperatif dalam kasus perundungan yang diduga libatkan putranya (Foto: Instagram/vincentrompies)

"Tadi jam 11 diperiksa, berapa pertanyaan saya enggak ingat tapi sudah lancar dan berjalan (Motif anak bagaimana-red) nanti kita lihat hasil seperti apa, kita lihat hasil dari Polres," jelas Vincent.

Lebih lanjut, Vincent menyebut bahwa putranya kini masih berstatus sebagai saksi. Sedangkan soal status anaknya di sekolah, sahabat Desta ini juga mengaku masih belum mengetahuinya, lantaran masih dalam proses.

"(Status anak-red) masih saksi kalau (status di sekolah-red) kami belum tahu karena masih proses juga," tandasnya.

