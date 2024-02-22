Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Rayakan Ulang Tahun ke-31, Singgung Kebenaran yang Terungkap

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:43 WIB
Inara Rusli Rayakan Ulang Tahun ke-31, Singgung Kebenaran yang Terungkap
Inara Rusli singgung kebenaran yang terungkap di momen ulang tahun (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Mantan istri Virgoun itu berusia 31 tahun pada 19 Februari 2024. Inara pun membagikan video yang berisi kumpulan momen perayaan ulang tahunnya dari orang-orang terdekat. Inara mendapat banyak kejutan dan hadiah di hari istimewanya itu.

Melalui keterangan unggahannya, Inara berharap seiring bertambahnya usia, dirinya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di berharap terus menjadi sosok yang lebih bijaksana setiap tahunnya.

 BACA JUGA:

 Inara Rusli Rayakan Ulang Tahun ke-31, Singgung Soal Kebenaran yang Terungkap

"Satu tahun lebih tua, satu tahun lebih bijak, aamiin," ujar Inara Rusli dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @mommy_starla.

Inara bersyukur atas pelajaran berharga yang didapatnya di tahun sebelumnya. Dia juga menyinggung soal terungkapnya kebenaran serta momen penerimaan atas perjalanan hidupnya saat ini.

"Bersyukur atas pelajaran yang didapat, kebenaran yang terungkap, dan perjalanan penerimaan dan pertumbuhan," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187191/insanul_fahmi-yCmD_large.jpg
Ogah Cerai, Insanul Fahmi Datangi Rumah Inara Rusli dan Bersujud Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187189/inara_rusli-HXa5_large.jpg
Dilaporkan Inara Rusli terkait Illegal Access, Wardatina Mawa Pilih Fokus Bantu Korban Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186634/inara_rusli-iHUM_large.jpg
Jaga Perasaan Istri Sah, Inara Rusli Pilih Tak Lanjutkan Pernikahan dengan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186594/inara_rusli-gzJY_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Ternyata sempat Berencana Menikah Resmi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186487/inara_rusli-0mUE_large.jpg
Inara Rusli Resmi Laporkan Penyebar Rekaman CCTV ke Bareskrim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186397/insanul_fahmi-CdXq_large.jpg
Insanul Fahmi Ungkap Alasan Tak Unggah Foto Istri di Medsos
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement