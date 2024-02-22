Inara Rusli Rayakan Ulang Tahun ke-31, Singgung Kebenaran yang Terungkap

JAKARTA - Inara Rusli baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Mantan istri Virgoun itu berusia 31 tahun pada 19 Februari 2024. Inara pun membagikan video yang berisi kumpulan momen perayaan ulang tahunnya dari orang-orang terdekat. Inara mendapat banyak kejutan dan hadiah di hari istimewanya itu.

Melalui keterangan unggahannya, Inara berharap seiring bertambahnya usia, dirinya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di berharap terus menjadi sosok yang lebih bijaksana setiap tahunnya.

"Satu tahun lebih tua, satu tahun lebih bijak, aamiin," ujar Inara Rusli dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @mommy_starla.

Inara bersyukur atas pelajaran berharga yang didapatnya di tahun sebelumnya. Dia juga menyinggung soal terungkapnya kebenaran serta momen penerimaan atas perjalanan hidupnya saat ini.

"Bersyukur atas pelajaran yang didapat, kebenaran yang terungkap, dan perjalanan penerimaan dan pertumbuhan," sambungnya.

