HOME CELEBRITY MOVIE

Dibintangi Taskya Namya, Film Horor Pulau Hantu Jalani Proses Syuting Minggu Ini

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |20:05 WIB
Film Pulau Hantu jalani proses syuting mulai minggu ini
Film Pulau Hantu jalani proses syuting mulai minggu ini (Foto: Chindy/MPI)
JAKARTA - Film Pulau Hantu produksi oleh MVP Pictures akan memulai produksinya pada 25 Februari besok. Rencananya, proses syuting film Pulau Hantu ini akan memakan waktu sekitar 20 hari.

Diketahui, film bergenre horor ini akan menggunakan tiga lokasi sebagai tempat syutingnya. Selain Jakarta, proses syuting juga akan dilakukan di Tanjung Lesung, dan Sukabumi.

Ferry Pei Irawan selaku Sutradara mengatakan dalam pemilihan cast tentunya ia terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Produser, sehingga menghasilkan nama-nama pemain yang dipercaya bisa memerankan karakter dalam film ini. Tentunya ditambah dengan talenta-talenta yang mereka miliki.

“Disukusi dengan produser kita ambil nama-nama disini karena kita percaya juga dengan talenta-talenta mereka, dan ada juga yang baru disini yaitu Amanda Green tapi kita percaya ia mampu bisa memainkan karakter yang diberikan,” kata Ferry Pei Irawan saat ditemui dalam acara Syukuran dan Pengumuman Produksi “Pulau Hantu” di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Adapun para cast yang dimaksudkan yaitu Taskya Namya, Bukie B Mansyur, Samo Rafael, Cindy Nirmala, Hanna Hannon, Amanda Green, Azkya Mahira, Patty Sandya, Verdi Solaiman, Izabel Jahja, dan Pipin Putri.

Pulau Hantu (Chindy)

Film Pulau Hantu jalani proses syuting mulai minggu ini (Foto: Chindy/MPI)

Lebih lanjut saat didapuk memerankan tokoh Dara dalam film Pulau Hantu, Taskya Namya diminta untuk memainkan tokoh anak yang menyukai kebebasan dan mempunyai banyak teman di sekelilingnya.

“Aku Taskya Namya berperan sebagai Dara dalam film Pulau Hantu, karakternya seorang anak yang bisa dibilang pengen bebas, lagi gak pengen di posesifin orang tuanya, terus juga punya sahabat-sahabat,” ucap Taskya.

Tidak hanya itu, Taskya juga membeberkan alasannya mengambil tawaran bermain film ini. Salah satunya lantaran Pulau Hantu memiliki segi Adventure atau petualangan.

Di sisi lain beberapa cast dan timnya juga sudah kenal dekat dengan dirinya. Sehingga tidak sulit bagi Taskya untuk bisa beradaptasi dan membentuk kekeluargaan di lingkungan produksi film tersebut.

“Satu mungkin karena aku belum pernah ambil yang kayak ini kan bisa dibilang Pulau Hantu itu Adventure ya, masuk ke Hutan atau masuk ke Pulau, aku belum pernah tuh yang kayak gitu-gitu tapi yang manusia normal gitu,” ucap Taskya.

