Tak Hanya Horor, Film Kurban Budak Iblis Hadirkan Drama Kuat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |01:01 WIB
Film Kurban Budak Iblis (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Seven Sky Picture dan Dewi Cinema menghadirkan film Kurban Budak Iblis. Film ini mengusung genre horror thriller dan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris berbakat seperti Adila Fitri, Inggrid Widjanarko, Alexander Wlan, Egy Fadly, Benzema, dan Tien Kardyono.

Executive Producer Hamzah menegaskan Kurban Budak Iblis memiliki kedalaman cerita yang lebih dari sekadar horor.

"Film ini menghadirkan cerita drama yang sangat kuat, dengan elemen horor yang natural. Penonton akan dibawa pada perasaan terharu, bahkan mungkin ada yang meneteskan air mata. Klimaks film ini juga tidak dapat ditebak," ujar Hamzah.

Sutradara Kurban Budak Iblis dipercayakan kepada Findo Purwono HW, yang telah memiliki pengalaman dalam menggarap film horor dan drama seperti Assalamualaikum Calon Imam (2018) dan Jaran Goyang (2018). Kolaborasi antara Findo dan penulis skenario, Rebecca M Bath, semakin menarik karena didukung oleh bakat aktor seperti Adila Fitri, yang memerankan tokoh utama.

"Adila Fitri mampu menghidupkan karakter di film ini dengan baik," kata Hamzah, menjelaskan pemilihan Adila sebagai pemeran utama.

Proses syuting Kurban Budak Iblis berlangsung selama 20 hari di Jakarta dan diwarnai oleh kejadian-kejadian mistis. Namun, menurut Bunty, produser film tersebut, hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam produksi film horor.

"Pengalaman mistis selama proses syuting, seperti penampakan, adalah hal yang wajar terjadi, terutama dalam film horor," ujarnya.

