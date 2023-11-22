Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Febriana Fransisca Tak Menyangka Bisa Juara Trending Star 2023

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:02 WIB
Febriana Fransisca juara Trending Star 2023 (Foto: Okezone)
Febriana Fransisca juara Trending Star 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Febrina Fransisca tak memasang target apapun, ketika memutuskan mengikuti ajang pencarian bakat, Trending Star 2023. Ia pun terkejut dan tak menyangka bisa juara Trending Star 2023.

Menjadi juara satu, membuatnya merasa bahagia dan bersyukur, karena berhasil menyabet gelar juara.

"Jujur aku ikutnya audisi online yaudah upload video tanpa harus antri karena talent search yang lain ngantrinya lama, nunggu, tampilan terbaik terus di upload lolos yaudah, enggak apa-apa, toh cuma video aja," ujar Fransisca Fransiska saat ditemui di MNC Studios, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (22/11/2023).

Febriana Fransisca Tak Menyangka Bisa Juara Trending Star 2023

Mulanya berkat video dikirim itu, rupanya potensi benar-benar dilihat oleh para juri, sehingga ia berhasil mencapai babak 10 besar. Kini, berhasil menjuarai ajang Trending Star, dengan mengalahkan Joko Sinyo dan Jeyma Monica di babak grand final.

"Ternyata selamat ya dari 120 besar, 40 besar, 10 besar baru sampe karantina gitu. Jadi targetnya nggak harus lolos atau apa, kalau biasanya memang talent search nggak harus lolos tetapi ikutin aja dulu," jelas Febrina.

Perempuan berusia 30 tahun itu menceritakan challenge diberikan juri selama di babak grand final Trending Star memicu adrenalin. Sebab setiap peserta, dituntut untuk membawakan lagu ciptaan sendiri.

Ia berhasil menciptakan sebuah lagu berjudul Aku Tak Sanggup mengisahkan tentang kehilangan. Lewat lagu ini, membuatnya sukses menjuarai Trending Star 2023.

"Akhirnya aku bikin lagu judulnya Aku Tak Sanggup baru ditinggal sama teman-teman cuma, aku bikinnya universal, nggak hanya untuk sahabat tetapi bagi siapapun ditinggal oleh orang terkasih,"tutup Febrina Fransisca.

