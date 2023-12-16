Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Puji Penampilan Ananda Dhevira di Live Show Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:47 WIB
Mahalini Puji Penampilan Ananda Dhevira di Live Show Trending Star
Mahalini puji penampilan Ananda Dhevira di babak Live Show Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ananda Dhevira, peserta termuda Trending Star, sukses memikat para juri di babak Live Show Hit The Stage, pada 15 November silam. Dalam kesempatan itu, dia membawakan lagu Seandainya milik Vierra Tale.

Penampilan Dhevira tersebut mendapat dukungan langsung dari kembarannya, Chevira. Hal itu membuat Mahalini meminta Chevira naik ke atas panggung dan berduet bersama kembarannya.

“Jujur, aku suka banget kalian berdua. Bahkan saat audisi dulu, aku sempat bingung banget mau milih salah satu dari kalian. Sampai berdebat dengan tiga juri lain waktu itu,” tutur pelantun Sial tersebut.

Sementara itu, Bintang Emon memuji penampilan Dhevira yang dinilainya sudah cukup matang untuk seorang remaja 15 tahun. “Di usia 15 tahun, kamu sudah tampil di panggung sebesar Trending Star. Luar biasa banget, gokil!” katanya.

Halaman:
1 2
