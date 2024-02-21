Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kisah Inspiratif Modynz hingga Telurkan Karya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |02:01 WIB
Kisah Inspiratif Modynz hingga Telurkan Karya
Kisah inspiratif Modynz (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Maulidya Nadiah Zuliyanti, atau yang akrab disapa Modynz, untuk berbagi kisah inspiratifnya kepada anak muda di seluruh Indonesia. Sebelum menjadi kreator konten, perempuan kelahiran Jakarta ini menjalani masa magang dan bekerja sebagai videografer dan editor di beberapa radio sebagai salah satu syarat kelulusan ketika masih kuliah.

Dari pengalaman itulah, Modynz mulai aktif sebagai kreator konten dengan menciptakan berbagai konten, seperti podcast, komedi, dan mengcover beberapa lagu yang sedang viral sesuai dengan suasana hatinya.

Kisah Inspiratif Modynz hingga Telurkan Karya

"Perjalanan saya cukup melelahkan, dimulai dari masa magang, dan saya sempat memenangkan lomba vlog hingga akhirnya dihubungi oleh pihak radio untuk magang di sana," ungkap Modynz.

Perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juli 1996 ini, juga lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi Bina Nusantara (Binus), dikenal sebagai individu yang gigih dalam meraih impian.

Seperti durian runtuh, setelah masa magang tersebut, Modynz mendapatkan akses untuk bertemu dengan sosok inspiratif lainnya dengan mudah. Salah satunya adalah saat ia bertemu dengan salah satu artis ternama Indonesia, Raisa.

Bukan hanya bertemu dengan artis ternama, Modynz bahkan ditawari untuk merilis single pribadinya oleh beberapa pihak, berkat hobi menyanyi cover lagu di media sosial pribadinya.

"Aku juga ditawarkan untuk rilis single pribadiku oleh Kak David produser dari Awdella, ya gimana nggak kaget, sosok aku yang bukan siapa-siapa cuma ngonten cover ini ditawari untuk rilis single," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement