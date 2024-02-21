Kisah Inspiratif Modynz hingga Telurkan Karya

JAKARTA - Maulidya Nadiah Zuliyanti, atau yang akrab disapa Modynz, untuk berbagi kisah inspiratifnya kepada anak muda di seluruh Indonesia. Sebelum menjadi kreator konten, perempuan kelahiran Jakarta ini menjalani masa magang dan bekerja sebagai videografer dan editor di beberapa radio sebagai salah satu syarat kelulusan ketika masih kuliah.

Dari pengalaman itulah, Modynz mulai aktif sebagai kreator konten dengan menciptakan berbagai konten, seperti podcast, komedi, dan mengcover beberapa lagu yang sedang viral sesuai dengan suasana hatinya.

"Perjalanan saya cukup melelahkan, dimulai dari masa magang, dan saya sempat memenangkan lomba vlog hingga akhirnya dihubungi oleh pihak radio untuk magang di sana," ungkap Modynz.

Perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juli 1996 ini, juga lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi Bina Nusantara (Binus), dikenal sebagai individu yang gigih dalam meraih impian.

Seperti durian runtuh, setelah masa magang tersebut, Modynz mendapatkan akses untuk bertemu dengan sosok inspiratif lainnya dengan mudah. Salah satunya adalah saat ia bertemu dengan salah satu artis ternama Indonesia, Raisa.

Bukan hanya bertemu dengan artis ternama, Modynz bahkan ditawari untuk merilis single pribadinya oleh beberapa pihak, berkat hobi menyanyi cover lagu di media sosial pribadinya.

"Aku juga ditawarkan untuk rilis single pribadiku oleh Kak David produser dari Awdella, ya gimana nggak kaget, sosok aku yang bukan siapa-siapa cuma ngonten cover ini ditawari untuk rilis single," ujarnya.

