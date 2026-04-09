Sudah Lamaran, 3 Pasangan Artis Ini Bakal Menikah Tahun Ini

JAKARTA - 2026 sudah berlalu selama 4 bulan. Beberapa pasangan artis masih mempersiapkan rencana mereka untuk melangkah ke jenjang lebih serius setelah menggelar lamaran.

Dari deretan pasangan artis ini ada yang pernikahannya sangat dinantikan para penggemar. Pasalnya, tanggal pernikahan mereka masih menjadi misteri meski sudah merilis foto prewedding.

Siapa saja pasangan artis yang akan menikah pada tahun ini? Ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Kamis (9/4/2026).

1.El Rumi dan Syifa Hadju

El Rumi melamar Syifa Hadju di Lauterbrunnen, Swiss, pada 2 Oktober 2025. Pasangan ini kemudian menggelar lamaran resmi yang dihadiri keluarga, kolega, dan sahabat di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta Pusat, pada 21 Januari 2026.

Namun hingga kini, El dan Syifa masih merahasiakan tanggal pernikahan mereka. Namun Ahmad Dhani sempat membocorkan bahwa akad dan resepsi pernikahan putra keduanya itu akan digelar pada Mei mendatang.

2.Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Pesepak bola Justin Hubner melamar Jennifer Coppen di malam Natal, pada 24 Desember 2025. Sang selebgram kemudian memberi kejutan pada penggemarnya dengan mengunggah pas foto bersama Justin dengan latar biru, pada 12 Januari 2026.

Hingga kini, Jennifer dan Justin masih merahasiakan kapan dan di mana mereka akan menggelar pernikahan. Namun pasangan ini membuat para penggemarnya semakin penasaran dengan merilis foto prewedding, pada 2 April 2026.