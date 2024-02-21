Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Hollywood Tak Malu Belanja Pakaian Bekas

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:30 WIB
7 Artis Hollywood Tak Malu Belanja Pakaian Bekas
Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas. (Foto: Lorde/ES Magazine)
A
A
A

LOS ANGELES - Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas alias thrifting. Mereka melepas imej gaya hidup mewah ala selebriti dan berburu pakaian bekas dengan harga terjangkau. 

Meski kerap diperhadapkan pada isu kebersihan dan kesan murahan namun artis-artis Hollywood ini tak malu belanja pakaian bekas. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Janelle Monae

Kepada CNBC pada Oktober 2019, Janelle Monae mengaku, menghabiskan uangnya di toko thrifting. Alasannya, dia bisa menemukan barang/pakaian yang tidak mungkin dimiliki orang lain.

 Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas. (Foto: Janelle Monae/Instagram/@janellemonae)

“Aku bisa menghabiskan ratusan hingga ribuan dolar untuk berbelanja di toko thrift. Aku tidak akan menghemat uangku saat belanja di sana,” kata pelantun I Like That tersebut dalam wawancara itu. 

2.SZA

Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas selanjutnya adalah Solana Imani Rowe alias SZA. Dalam wawancaranya dengan Vogue pada April 2016, dia mengaku, kerap membeli kaus-kaus thrift yang terbilang langka di pasaran.

Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas. (Foto: SZA/Instagram/@sza)

Dia mulai thrifting saat menyadari tak punya banyak pilihan untuk pakaian. “Ini aneh. Toko thrift itu seperti setan. Kau bisa pulang dari sana dengan banyak barang dan hanya menghabiskan USD20,” katanya.

3.Sarah Jessica Parker

Kepada Vanity Fair pada November 2016, bintang Sex and the City ini mengaku tak malu berbelanja pakaian bekas. Dia memilih pakaian bekas setelah menonton film dokumenter The True Cost yang bercerita tentang kondisi industri fashion dunia.

Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas. (Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram/@sarahjessicaparker) 

“Sejak itu, aku hanya akan membeli pakaian bekas untuk anakku, James Wilkie. Bahkan semua outfit yang kupakai dalam series Divorce semua dibeli dari pasar loak, toko vintage, dan e-commerce seperti Etsy dan eBay,” ujarnya kala itu.

4.Lorde

Penyanyi Lorde juga salah satu artis Hollywood yang tak malu belanja pakaian bekas. Dia mengaku, belanja thrift karena memiliki gaya berpakaian yang enggak ribet. Dia juga merasa ‘aneh’ harus menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. 

Artis Hollywood tak malu belanja pakaian bekas. (Foto: Lorde/Variety)

“Aku suka thrifting karena bisa beli 10 barang hanya sebesar USD3. Aku merasa aneh saja menghabiskan banyak uang untuk diri sendiri. Sejauh ini, barang termahal yang kubeli adalah kasur,” tuturnya kepada Teen Vogue, September 2013.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
