HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Artis Lawas Cantik Pujaan Presiden Soekarno

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |19:30 WIB
3 Artis Lawas Cantik Pujaan Presiden Soekarno
Artis lawas cantik pujaan Presiden Soekarno. (Foto: Titien Sumarni/Film Varia)
A
A
A

JAKARTA - Artis lawas cantik pujaan Presiden Soekarno yang menuai popularitas di era ‘50 hingga ‘60-an. Sang presiden memang dikenal kerap menikmati berbagai seni pertunjukan, terutama film dan seni panggung. 

Tak jarang, dia memberikan perhatian khusus pada artis-artis cantik yang menjadi favoritnya pada masa itu. Setidaknya, ada tiga artis lawas cantik pujaan Presiden Soekarno kala itu. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber. 

1.Titien Sumarni

Aktris bernama asli Raden Ajeng Titien Sumarni ini merupakan salah satu aktris pujaan Presiden Soekarno di era ‘50-an. Dia memiliki kecantikan khas Indonesia dengan tahi lalat di sudut bibir yang membuatnya dijuluki Marilyn Monroe.

Artis lawas cantik pujaan Presiden Soekarno. (Foto: Titien Sumarni/IST) 

Titien Sumarni memulai debutnya di dunia akting lewat film Seruni Laju, pada 1951. Dalam waktu 5 tahun, dia bermain dalam 30 film hingga dijuluki ‘Ratu Layar Perak’. Dia kemudian mendirikan rumah produksi sendiri yang dinamainya Titien Sumarni Motion Pictures. 

2.Erminah Zaenah

Erminah Zaenah adalah aktris dan produser yang popular pada era 50-an. Dia tak hanya memiliki paras menawan, namun juga dikenal sebagai aktris dengan bakat akting yang memukau. 

Artis lawas cantik pujaan Presiden Soekarno. (Foto: Erminah Zaenah/IST)

Di dunia akting, dia terkenal lewat film Bawang Merah Bawang Putih (1953) dan Tiga Pendekar Teruna (1952). Selama 2 dekade berkarier di dunia perfilman Tanah Air, Erminah Zaenah telah membintangi lebih dari 30 judul film.

Halaman:
1 2
