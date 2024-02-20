Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erick Estrada Ikut Terseret Kasus Perundungan yang Diduga Dilakukan Anak Vincent Rompies

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:16 WIB
Erick Estrada Ikut Terseret Kasus Perundungan yang Diduga Dilakukan Anak Vincent Rompies
Erick Estrada ikut terseret kasus perundungan yang diduga dilakukan anak Vincent Rompies (Foto: Instagram/erickestradaindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Kasus perundungan yang diduga dilakukan anak Vincent Rompies dan teman-teman sekolahnya masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di tengah viralnya kasus tersebut, rupanya aktor Erick Estrada juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Bukan lantaran ia ikut bergabung dengan Geng Tai yang merupakan kelompok bentukan murid-murid SMA Binus Serpong, tetapi lantaran sempat muncul sebuah akun X dengan nama 'Erick Estrada @ErikEst23462141'.

Diketahui, akun tersebutlah yang pertama kali menyebutkan inisial dari salah satu pelaku hingga mengarah kepada anak Vincent, FLR.

Melalui akun Instagramnya, Erick Estrada pun kebingungan lantaran banyak pesan-pesan amarah di Direct Messages (DM) nya. Bahkan ia awalnya menduga jika DM tersebut masih berkaitan dengan protes netizen yang merasa dirinya kurang dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam film 'Mendung Tanpo Udan'.

Erick Estrada

Erick Estrada ikut terseret kasus perundungan yang diduga dilakukan anak Vincent Rompies (Foto: Instagram/erickestradaindonesia)


Ternyata, bukan itu masalahnya. Erick pun membagikan tangkapan layar chat seseorang yang menanyakan soal cuitan akun X 'Erick Estrada @ErikEst23462141' soal perundungan.

Erick pun menjelaskan bahwa akun tersebut bukan miliknya meski menggunakan nama yang sama dengannya.

"Pantesan banyak DM marah-marah. Kirain masih yang kemarin karena gak good looking," tulis Erick Estrada dikutup dari unggahan Instagram pribadinya @erickestradaindonesia.

"Sumpah ini bukan saya abangku Vincent," sambungnya.

