Sinopsis Film The Great Gatsby, Kisah Cinta Kaum Ningrat

JAKARTA - Sinopsis film The Great Gatsby akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Great Gatsby adalah film drama romantis sejarah Amerika Serikat tahun 2013 yang didasarkan pada novel tahun 1925 dengan judul yang sama karya F. Scott Fitzgerald.

Film ini ditulis bersama dan disutradarai oleh Baz Luhrmann dan dibintangi oleh sejumlah aktor termasuk Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke, Amitabh Bachchan, dan Elizabeth Debicki.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 48% berdasarkan 304 ulasan, dengan rating rata-rata 5,9/10.

Sinopsis Film The Great Gatsby

Pada Desember 1929, veteran Perang Dunia I Nick Carraway, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, bercerita kepada dokternya tentang Jay Gatsby, pria penuh harapan yang pernah ia temui. Dokter menyarankan Nick untuk menyalurkan passion-nya dengan menuliskan pikirannya, dan Nick mulai mencatat peristiwa-peristiwa tersebut untuk dokternya.

Tujuh tahun sebelumnya, pada musim panas 1922, Nick pindah dari Midwest ke New York setelah meninggalkan dunia tulis-menulis. Ia menyewa sebuah pondok tukang kebun kecil di desa West Egg di North Shore, bersebelahan dengan rumah besar milik Gatsby, seorang magnat bisnis misterius yang sering mengadakan pesta mewah.

Nick makan malam dengan sepupu cantiknya, Daisy Buchanan, dan suaminya yang dominan, Tom, di rumah mereka di East Egg. Daisy menjadi pihak pengatur pertemuan antara Nick dan tamu lainnya, Jordan Baker, seorang pemain golf terkenal. Setelah pulang, Nick melihat Gatsby berdiri di pelabuhan, meraih ke arah cahaya hijau yang berasal dari dermaga milik keluarga Buchanan.

Tom membawa Nick ke Valley of Ashes, sebuah tempat pembuangan industri di antara West Egg dan kota, dan menjemput selingkuhannya, Myrtle Wilson, di bengkel milik suaminya George. Suatu hari, Nick mendapatkan undangan ke salah satu pesta Gatsby. Di sana, Nick bertemu dengan Jordan dan keduanya berkenalan dengan Gatsby. Gatsby membawa Nick ke Manhattan untuk makan siang, menceritakan bahwa ia adalah lulusan Oxford dan pahlawan perang dari keluarga kaya di Midwest. Mereka pergi ke tempat hiburan ilegal, di mana Gatsby memperkenalkan Nick pada mitra bisnisnya, Meyer Wolfsheim.

