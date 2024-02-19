Sinopsis Film Brick Mansions, Kolaborasi Polisi dan Bandar Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Brick Mansions akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Brick Mansions adalah film aksi tahun 2014 yang disutradarai oleh Camille Delamarre dan ditulis oleh Luc Besson, Robert Mark Kamen, dan Bibi Naceri.

Film ini dibintangi oleh Paul Walker, David Belle, RZA, serta Goûchy Boy, Catalina Denis, dan Carlo Rota. Film ini Ini adalah remake dari film Prancis tahun 2004, District 13, di mana Belle juga berperan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan sebesar 25% berdasarkan 95 ulasan, dengan rata-rata rating 4,43/10.

Sinopsis Film Brick Mansions

Pada tahun 2018, di Detroit yang dipenuhi kejahatan, sebuah lingkungan yang sangat terkenal telah menjadi begitu berbahaya sehingga penegak hukum kewalahan. Tidak mampu mengendalikan kejahatan, pejabat kota membangun tembok pembatas raksasa setinggi 40 kaki (12 m) di sekitar area ini, yang dikenal sebagai Brick Mansions, "the projects," atau "no-go zone," untuk memisahkannya dari sisa kota.

Polisi memantau semua pergerakan masuk dan keluar Brick Mansions, dan sekolah serta rumah sakit di dalamnya telah ditutup. Bagi agen polisi menyamar Damien Collier (Paul Walker), setiap hari adalah pertarungan melawan korupsi setelah kematian ayahnya. Bagi mantan narapidana Prancis-Karibia, Lino Duppre (David Belle), setiap hari adalah perjuangan untuk menjalani hidup yang jujur.

Lino diburu oleh raja narkoba Tremaine Alexander (RZA) karena mencuri jumlah heroin besar dan menuangkannya ke dalam bak mandi. Lino berhasil menghindari penangkapan, dan Tremaine memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pacar Lino, Lola.

Lino berusaha membebaskannya, dan bersama-sama mereka berhasil melarikan diri dan menangkap Tremaine di Projects, menyerahkannya kepada polisi di tembok perbatasan.

Namun, Lino terkejut saat kepala polisi membebaskan Tremaine dan malah menangkapnya; ternyata polisi sudah lama menerima uang dari Tremaine. Sementara ditahan, Lino membunuh kepala polisi sebagai pembalasan.