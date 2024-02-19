Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angger Dimas Tanggapi Ucapan Keluarga YA: Sekali Child Killer Ya Sudah, Child Killer

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |11:41 WIB
Angger Dimas Tanggapi Ucapan Keluarga YA: Sekali Child Killer Ya Sudah, Child Killer
Angger Dimas tanggapi ucapan keluarga YA (Foto: Instagram/anggerdimas)
JAKARTA - Angger Dimas menanggapi ucapan pihak keluarga Yudha Arfandi alias YA yang tidak terima disebut sebagai pembunuh. Padahal, Yudha Arfandi yang juga merupakan jadi kekasih Tamara Tyasmara, diduga menjadi dalang dari kematian, Dante.

Ia diduga dengan sengaja menenggelamkan Dante di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter. Bahkan pihak kepolisian pun telah menetapkan YA sebagai tersangka dalam kasus kematian putranya.

Menurut Angger Dimas, image seorang pembunuh anak kecil akan terus melekat pada sosok Yudha Arfandi.

"Once child killer, ya udah child killer, gitu aja udah," tegas Angger Dimas di sekolah Dante, dikutip dari kanal YouTube CumiCumi, Senin (19/2/2024).

Angger Dimas dan Alm Dante

Angger Dimas tanggapi ucapan keluarga YA (Foto: Instagram/anggerdimas)


Angger justru merasa heran jika sampai saat ini masih ada yang bilang Yudha Arfandi itu bukan seorang pembunuh.

