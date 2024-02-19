Angger Dimas Tanggapi Ucapan Keluarga YA: Sekali Child Killer Ya Sudah, Child Killer

JAKARTA - Angger Dimas menanggapi ucapan pihak keluarga Yudha Arfandi alias YA yang tidak terima disebut sebagai pembunuh. Padahal, Yudha Arfandi yang juga merupakan jadi kekasih Tamara Tyasmara, diduga menjadi dalang dari kematian, Dante.

Ia diduga dengan sengaja menenggelamkan Dante di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter. Bahkan pihak kepolisian pun telah menetapkan YA sebagai tersangka dalam kasus kematian putranya.

BACA JUGA: Angger Dimas Tak Terima Disebut Bela Tamara Tyasmara dalam Kasus Kematian Dante

Menurut Angger Dimas, image seorang pembunuh anak kecil akan terus melekat pada sosok Yudha Arfandi.

"Once child killer, ya udah child killer, gitu aja udah," tegas Angger Dimas di sekolah Dante, dikutip dari kanal YouTube CumiCumi, Senin (19/2/2024).

Angger Dimas tanggapi ucapan keluarga YA (Foto: Instagram/anggerdimas)





Angger justru merasa heran jika sampai saat ini masih ada yang bilang Yudha Arfandi itu bukan seorang pembunuh.