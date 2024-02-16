Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinikahi Perwira TNI, Begini Cerita Joy Tobing Jadi Ibu Persit

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |00:01 WIB
Dinikahi Perwira TNI, Begini Cerita Joy Tobing Jadi Ibu Persit
Cerita Joy Tobing jadi Ibu Persit (Foto: IG Joy Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Joy Tobing menjadi anggota ibu-ibu persit. Diketahui ia menikah dengan Cahyo Permono, seorang Perwira TNI AD pada tanggal 25 September 2021.

Joy mengaku bersyukur karena kehadirannya diterima baik oleh ibu-ibu persit senior.

"Aku orang baru tetapi diterima baik sekali bahkan pada senior ibu-ibu sudah lama bergabung di persit mereka welcome sekali senang berteman dengan aku, bahkan apa yang tidak aku ketahui mereka memberikan informasi," ujar Joy Tobing dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Dinikahi Perwira TNI, Begini Cerita Joy Tobing Jadi Ibu Persit

Pelantun Mukjizat Itu Nyata ini mengatakan, ketika memutuskan menikah dengan Cahyo Permono merupakan seorang perwira TNI, sebuah perjalanan hidup baginya.

Tergabung dalam ibu-ibu persit, Joy Tobing mengatakan sebuah pengalaman luar biasa baginya. Karena mempunyai tanggung jawab penuh untuk mendukung suaminya.

"Jadi disini aku melihat suatu perjalanan hidup yang luar biasa, sayang Tuhan berikan buat aku sehingga aku bisa mendapatkan kepercayaan, karena kita selama ini melihat dari luar saja," jelas Joy Tobing.

"Ada tentara, ada bapak-bapaknya, ibu-ibunya ternyata ibu-ibunya mempunyai tanggung jawab untuk mendukung karier suaminya," lanjutnya.

