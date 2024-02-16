Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

God Bless Resmi Buka Pameran Retrospektif 50 Tahun Berkarya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:57 WIB
God Bless Resmi Buka Pameran Retrospektif 50 Tahun Berkarya
Pameran Retrospektif God Bless 50 Tahun resmi dibuka untuk umum pada 17 Februari 2024. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Band God Bless resmi membuka pameran ‘Retrospektif God Bless 50 tahun’ yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada 16 Februari 2024. Momen tersebut dihadiri para personel band tersebut. 

Achmad Albar, vokalis God Bless menjelaskan beberapa koleksi yang tersaji di pameran tersebut. Sebagian merupakan koleksi pribadi para personelnya, seperti mixer kuno milik Ian Antono, gitaris band tersebut.

Iyek -demikian dia akrab disapa- mengaku, cukup terkejut melihat koleksi yang berhasil dikumpulkan para kurator dalam pameran tersebut. Dia optimistis, pameran tersebut bisa memenuhi rasa penasaran penggemar God Bless dari lintas generasi.

Dandi Ramdhani, kurator pameran Retrospektif God Bless 50 Tahun membocorkan, proses menghimpun ratusan koleksi band tersebut dalam pameran tersebut. Apalagi, sebagian koleksi tersebut terbilang langka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3145038/timnas_indonesia-WngH_large.jpg
God Bless dan Judika Buka Pertandingan Timnas Indonesia vs China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/33/2908437/donny-fattah-konsumsi-21-obat-jantung-setiap-hari-demi-tetap-berkarya-bareng-god-bless-ZZrVHQiqAn.jpg
Donny Fattah Konsumsi 21 Obat Jantung Setiap Hari demi Tetap Berkarya Bareng God Bless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/205/2790941/sejarah-grup-band-god-bless-legenda-rock-indonesia-ZSRzYRbdc7.jpg
Sejarah Grup Band God Bless, Legenda Rock Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/11/33/2725028/jokowi-bahagia-ian-antono-yang-diidolakannya-datang-ke-resepsi-kaesang-erina-JJZnUrkcDH.jpg
Jokowi Bahagia, Ian Antono yang Diidolakannya Datang ke Resepsi Kaesang-Erina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/28/33/2175383/oding-nasution-mantan-gitaris-god-bless-meninggal-dunia-RdK21X4mrk.jpg
Oding Nasution, Mantan Gitaris God Bless Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/21/598/2033342/duet-dengan-ian-antono-ava-tuai-banyak-pujian-N9ckqKsvFb.jpg
Duet dengan Ian Antono, Ava Tuai Banyak Pujian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement