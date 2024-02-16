God Bless Resmi Buka Pameran Retrospektif 50 Tahun Berkarya

Pameran Retrospektif God Bless 50 Tahun resmi dibuka untuk umum pada 17 Februari 2024. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Band God Bless resmi membuka pameran ‘Retrospektif God Bless 50 tahun’ yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada 16 Februari 2024. Momen tersebut dihadiri para personel band tersebut.

Achmad Albar, vokalis God Bless menjelaskan beberapa koleksi yang tersaji di pameran tersebut. Sebagian merupakan koleksi pribadi para personelnya, seperti mixer kuno milik Ian Antono, gitaris band tersebut.

Iyek -demikian dia akrab disapa- mengaku, cukup terkejut melihat koleksi yang berhasil dikumpulkan para kurator dalam pameran tersebut. Dia optimistis, pameran tersebut bisa memenuhi rasa penasaran penggemar God Bless dari lintas generasi.

Dandi Ramdhani, kurator pameran Retrospektif God Bless 50 Tahun membocorkan, proses menghimpun ratusan koleksi band tersebut dalam pameran tersebut. Apalagi, sebagian koleksi tersebut terbilang langka.