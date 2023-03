JAKARTA - Sejarah grup band God Bless memang menarik untuk dibahas. Para penggemar musik rock Indonesia mungkin tak asing dengan grup musik satu ini.

Band yang sudah melalang buana selama setengah abad ini memiliki tempat dihati pecinta musik Indonesia. Diketahui, banyak band yang lahir di tahun yang sama kini tak ada anginnya, God Bless justru masih terus bertahan.

Penasaran dengan sejarah dan sepak terjang dari grup musik rock satu ini? Simak penjelasannya berikut dirangkum dari berbagai sumber pada Rabu (29/3/2023).

Sejarah Grup Band God Bless

Lahir di tahun 1970-an, grup musik satu ini bermula setelah kepulangan sang musisi Internasional Ahmad Albar dari Belanda. Kembali memboyong sang gitaris dari di Clover Leaf, Ludwig Lemans, keduanya tertarik dengan maraknya grup musik rock di Indonesia.

BACA JUGA: Biodata dan Agama Ahmad Albar Vokalis God Bless

Tak lupa Iyek-sapaan akrab Ahmad Albar, mengajak Donny Fatah yang jago memainkan bas, Yockie Suryoprayogo sebagai kibordis, dan Fuad Hasan sebagai pemukul drum. Setelah para personil terkumpul pria yang kini berusia 76 tahun itu pun baru memikirkan nama band.

Bagi bapak tiga anak ini pemilihan nama bukan hal yang mudah. Sebagai identitas band, berkali-kali ide yang ada tak mendapati kesepakatan.

Mulai dari nama The Balls, The Road, The God, hingga Crazy Wheels dianggap kurang cocok merepresentasikan karakter mereka. Hingga di penghujung Desember 1972, mereka berhasil mendapatkan nama yang cocok, yakni God Bless.

Uniknya, nama band ini terinspirasi dari kartu ucapan yang tergeletak begitu saja di meja tamu rumah adik Iyek, Camelia Malik. Kartu tersebut bertuliskan "May God bless you!”.

Sejak kala itu, God Bless tak sekedar identitas band melainkan juga inspirasi bagi band lainnya. Meski mulanya tak memiliki single original, grup satu ini mampu merepresentasikan band rock yang sebenarnya.

Dengan budayanya yang anti kemapanan dan kebebasan secara paripurna, gaya busana yang nyentrik serta aksi panggung yang liar pecinta musik rock terpesona. Seiring berjalannya waktu mereka pun banyak digandrungi.

Di tengah kepopulerannya, ombak pun menghadang, God Bless harus kehilangan dua personilnya dalam sebuah kecelakaan, yakni Fuad Hasan dan Soman Lubis (pengganti Yockie). Ditambah Ludwig sang gitaris mengundurkan diri.

Tak ingin larut, Iyek dan Donny pun kembali merekrut Yockie dan mengajak Ian Antono mengisi posisi gitar, juga Teddy Sujaya di drum. Album perdana mereka rilis paa 1975 dengan tajuk God Bless.

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah vakum selama satu dekade, God Bless kembali muncul pada 1985 dengan formasi yang sedikit berbeda. Yakni: Iyek sang vokali, Donny Fatah sang bas/vokal, Ian Antono sang gitaris, Dodo Zakaria sang kibordis, dan Teddy Soedjaya sang drummer. Setahun kemudian Yockie kembali menggantikan Dodo. Dua tahun berselang, album ketiga dengan tajuk Semut Hitam pun rilis. Album ini menjadi album terlaris di pasaran. Hingga kini God Bless masih tetap bertahan meski seringnya gonta-ganti personil. Bahkan, band satu ini mendapatkan penghargaan dari presiden Jokowi di konser '48 tahun God Bless berkarya' sebagai band legendaris Indonesia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.