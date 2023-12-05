Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

God Bless Bakal Bernostalgia di Taman Ismail Marzuki, Gelar Konser Setelah 50 Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:30 WIB
God Bless Bakal Bernostalgia di Taman Ismail Marzuki, Gelar Konser Setelah 50 Tahun
God Bless bernostalgia di TIM, gelar konser setelah 50 tahun. (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
JAKARTA - Band rock legend God Bless akan manggung di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 26 Desember 2023 mendatang.

Ini merupakan pertama kalinya band yang divokali Ahmad Albar itu tampil di TIM setelah 50 tahun berlalu. God Bless sendiri mempersembahkan penampilan perdananya di TIM pada tahun 1973 silam. Kala itu Godbless menampilkan atraksi peti mati di atas panggung.

Pria berambut kribo tersebut mengatakan konser yang bakal berlangsung nanti akan menjadi ruang nostalgia bagi para penggemar dan juga God Bless sendiri. Ia berharap konser bersejarah ini dapat berjalan dengan lancar.

"God Bless memang memiliki kedekatan emosional dengan Taman Ismail Marzuki. Kami berdiri pada tahun 1973 dan pada tahun 1973 pula, kami pertama kali menggelar konser di sini," ungkap Ahmad Albar, Selasa (5/12/2023).

