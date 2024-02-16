Bella Saphira Beri Wejangan untuk Ayu Ting Ting yang Segera Dinikahi Tentara

Bella Saphira beri wejangan untuk Ayu Ting Ting yang segera dinikahi tentara. (Foto: Aliencophoto)

JAKARTA - Bella Saphira memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting yang segera dinikahi anggota TNI. Maklum, sang aktris lebih dahulu berpengalaman dinikahi seorang tentara.

Aktris berdarah Batak ini diketahui dipinang Letnan Jenderal (Purn) Agus Surya Bakti, pada 30 Agustus 2013. Bella meminta Ayu untuk selalu siap sedia dalam mendampingi suami dalam menjalankan tugasnya.

“Memang begitu nanti. Sekarang kan belum nikah, jadi saya juga enggak bisa terlalu banyak kasih masukan. Apalagi calon suaminya kan punya komandan langsung,” tuturnya dikutip dari tayangan Brownis, pada Jumat (16/2/2024).

Bella Saphira kemudian memberitahukan, kapan saja Ayu Ting Ting harus ikut mendampingi sang suami saat bertugas. Istri tak diizinkan mendampingi saat suami sedang menjalani operasi yang bersifat kegiatan militer.

“Jadi, istri anggota TNI itu mendampingi hal-hal yang sifatnya wilayah, misalnya seperti Forkopimda alias forum komunikasi pimpinan daerah. Nah itu baru istri ikut,” tuturnya.

Mengingat calon suami Ayu Ting Ting masih perwira tingkat pertama, Bella Saphira memintanya untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, dia harus memulai semuanya dari nol. “Istilahnya, nanti akan ada banyak dinamika yang akan dilewati,” ungkapnya.

Sebagai artis yang cukup sibuk, Bella mengingatkan Ayu untuk tetap siaga dalam mengikuti berbagai acara sebagai anggota persatuan istri tentara (persit).