HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |10:30 WIB
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: <i>I'm Proud of You</i>
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
DEPOK - Boy William tampil di konser 'Dangdut-Dangdutan' Ayu Ting Ting yang digelar di Lapangan Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (9/8/2025) malam.

Keduanya berduet membawakan dua lagu, With the IE (Way Up) dan Dusta dan Asmara yang merupakan single kolaborasi mereka.

Boy William dan Ayu Ting Ting
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You. (Foto: Instagram/@boywilliam17)

Setelah penampilan keduanya, Boy William mencuri perhatian penonton ketika tiba-tiba mendaratkan ciuman manis di kening ibu satu anak tersebut.

Menariknya, Ayu Ting Ting membalas aksi sang sahabat dengan mendaratkan ciuman di pipi sang rapper. "Terima kasih Boy William," kata Ayu dari atas panggung.

Pedangdut 33 tahun itu mengaku, Boy adalah sahabat terbaik karena rela terbang dari Yogyakarta hanya untuk tampil bersamanya di Sabtu malam tersebut. 

Boy William dan Ayu Ting Ting
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You. (Foto: Instagram/@boywilliam17)

Boy William bahkan secara khusus memberikan apresiasi atas penampilan sang pedangdut. "Congratulations untuk konser tunggalnya! Your performance is TOP CLASS! I'm proud of you," ujarnya. 

Sang rapper menambahkan, "Terima kasih sudah ngajakin manggung as a surprise guest. Kalian surprise gak? Kami rahasiakan lama loh. Maaf kalau ada kurang-kurangnya ya."
 

(SIS)

