HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ditinggal Calon Suami Dinas ke Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Setahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |03:30 WIB
Ayu Ting Ting Ditinggal Calon Suami Dinas ke Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Setahun
Ayu Ting Ting dan calon suami LDR setahun (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan calon suami, Lettu Muhammad Fardhana, harus menjalani hubungan jarak jauh. Bukan tanpa sebab, pasalnya Dhana yang merupakan seorang anggota TNI, akan menjalankan tugas negara.

Dikutip dari akun Instagram @queenofdepok, Dhana disebut akan menjalani tugas ke perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Bahkan calon ayah dari Bilqis Khumairah Razak itu baru saja menjalani upacara pemberangkatan di lapangan Mayonif 509 Balawara Yudha, Jawa Timur pada Kamis, 15 Februari kemarin.

Berdasarkan keterangan, Lettu Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonis 509/Balawara Yudha Tahun 2024 akan ditempatkan di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Kurang lebih, Ayu dan Dhana akan menjalani hubungan jarak jauh selama 366 hari atau kurang lebih satu tahun.

Usai upacara selesai, Dhana bersama 450 personel Batalyon 509 Kostrad/BY langsung berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan darat dan langsung menuju lokasi tugas.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting dan calon suami LDR setahun (Foto: Instagram @ayutingting92)


Menariknya, beberapa netizen yang mengantar saudara mereka yang merupakan personel dari Batalyon 509 Kostrad/BY ikut salah fokus dengan sosok tunangan Ayu Ting Ting. Mereka bahkan tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa berfoto bersama.

Lucunya, Ayu yang tidak bisa mendampingi calon suaminya berangkat tugas terlihat merepost unggahan di TikTok penggemarnya.

