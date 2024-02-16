Sinopsis Film Killing Gunther, Aksi Kocak Arnold Schwarzenegger

JAKARTA - Sinopsis film Killing Gunther akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Killing Gunther adalah film komedi aksi mockumentary Amerika Serikat tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Taran Killam, dalam debut penyutradaraannya.

Film ini dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Killam, Cobie Smulders, dan Bobby Moynihan.

Sinopsis Film Killing Gunther

Blake, seorang pembunuh bayaran, ingin membunuh pembunuh bayaran paling terkenal di dunia, Gunther. Dengan menyewa kru kamera untuk mendokumentasikan proses tersebut sebagai bukti video, Blake merakit sebuah tim: sahabatnya Donnie, seorang ahli peledak; Sanaa, putri pembunuh bayaran legendaris Rahmat Fairouza; Gabe, seorang 'ahli' teknologi yang tidak berpengalaman; dan Ashley, mentor tua Blake, yang mengalami serangan jantung.

Blake merekrut lebih banyak pembunuh bayaran: Izzat, seorang mantan ekstremis Islam dengan lengan robotik yang sangat kuat; Yong, yang hanya menggunakan racun; saudara kembar psikotik Mia dan Barold Bellakalakova; dan Max, mantan mitra Blake. Tim berkumpul di sebuah gudang, tetapi sebelum Max dapat mengungkap lokasi Gunther, Gunther membunuhnya dengan senapan runduk dan menghilang.

Blake termotivasi oleh fakta bahwa mantan pacarnya, Lisa, meninggalkannya untuk Gunther, meskipun hubungan itu tidak bertahan; Blake masih membawa kaset rokok darinya. Ashley mengalami serangan jantung lainnya beberapa detik setelah keluar dari rumah sakit. Tim menyiapkan serangan palsu di Miami untuk menarik keluar Gunther dan mengunjungi Cheyenne, seorang pedagang senjata. Mereka mengejar Gunther setelah ia membunuh target; Gunther membunuh Izzat dengan tangan robotiknya sendiri, tetapi Sanaa berhasil melukainya sebelum ia kabur.

Yong memimpin tim ke kantor seorang dokter bawah tanah tempat Gunther sedang dirawat. Donnie menanam bom di mobil Gunther, yang gagal meledak, tetapi Gunther telah memasang perangkap di seluruh jalan. Saat menemukan bagasi mobil penuh ular berbisa, Yong tewas ketika salah satunya melompat dan menggigitnya di leher. Mobil lain menjemput Gunther, tetapi Sanaa membuka tembak api dan mobil itu menabrak. Menemukan keduanya mati, tim merayakan dengan mabuk di sebuah bar, dan Blake tidur dengan pelayan bar, sementara Sanaa dan Donnie menghabiskan malam bersama.