Sinopsis Film Jane Got a Gun, Natalie Portman Melawan Bandit Ganas

Sinopsis film Jane Got a Gun akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jane Got a Gun adalah sebuah film Barat Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Gavin O'Connor dan ditulis oleh Brian Duffield, Joel Edgerton, dan Anthony Tambakis.

Film ini dibintangi oleh Natalie Portman, Edgerton, Noah Emmerich, Rodrigo Santoro, Boyd Holbrook, dan Ewan McGregor. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 43%, berdasarkan 80 ulasan, dengan rating rata-rata 5.22/10.

Sinopsis Film Jane Got a Gun

Jane dan suaminya Bill "Ham" Hammond tinggal di sebuah rumah terpencil dengan putri mereka yang berusia lima tahun, Katie. Suatu hari, Ham pulang dengan beberapa luka tembak yang serius. Saat Jane merawat lukanya, Ham memberitahunya bahwa Bishop Boys, sekelompok penjahat yang dulu sering beraksi dengan Ham, akan datang untuknya.

Luka-luka Ham membuatnya tidak berdaya, sehingga Jane membawa putrinya ke tempat yang aman dengan seorang wanita yang dipercayainya. Dia kemudian berkendara ke rumah seorang tetangga dan mantan kekasih, Dan Frost, dan memintanya untuk membantunya melindungi keluarganya dari Bishop Boys. Dan, seorang pria yang sombong yang tinggal di rumah kumuh, dengan pahit menolak.

Jane pergi ke kota untuk membeli senjata dan amunisi serta mencari pertolongan. Saat dia meninggalkan toko, dia diserang dan ditarik ke sebuah gang oleh salah satu anggota geng Bishop yang mengancamnya dengan pistol. Jane mengklaim bahwa dia tidak melihat Hammond dalam beberapa tahun, tetapi pria itu mengenali senjatanya sebagai milik Ham dan menuntut agar dia membawanya kembali ke rumahnya. Namun, tiba-tiba Dan Frost muncul dan meminta penjahat itu untuk membiarkan Jane pergi. Jane menarik pistolnya dan membunuh penjahat itu.

Meninggalkan mayat di gang, Jane dan Dan kembali ke rumahnya. Ham masih hidup tapi sangat lemah. Dan telah berubah pikiran tentang membantu Jane, jadi mereka mulai bersiap-siap untuk serangan yang diharapkan dari geng Bishop.

Bishop dan gengnya berangkat untuk mencari Ham. Salah satu anak buahnya kebetulan melintasi rumah Jane dan mengenalinya, tetapi Dan membunuhnya dan menguburkannya sebelum dia bisa memberi peringatan. Dan menggali parit dangkal di halaman depan Jane, dan mereka mengisinya dengan botol yang berisi kerosin, paku, dan potongan kaca.

Flashback menunjukkan bahwa Jane dan Dan pernah bertunangan, tetapi dia mendaftar di angkatan bersenjata untuk berperang dalam Perang Saudara Amerika. Ditangkap oleh musuh, dia ditahan selama bertahun-tahun di kamp penjara, tetapi ketika dia akhirnya pulang, Jane sudah pergi. Dia melakukan perjalanan dari satu negara bagian ke negara bagian mencoba untuk menemukannya, menunjukkan fotonya di setiap kota.

Akhirnya, dia mendengar bahwa dia pindah ke barat dengan kereta John Bishop. Dan berbicara dengan Bishop, yang memberitahunya bahwa selama perjalanan Ham dan Jane melarikan diri bersama. Dia berkata bahwa dia dengan senang hati akan membantu Dan untuk melacak mereka, karena dia sendiri memiliki urusan yang harus diselesaikan dengan Ham, tetapi Dan menolak, mengatakan bahwa dia lebih suka pergi sendiri. Dan akhirnya menemukan Jane, tetapi pada saat itu dia sudah menikah dengan Ham dan mereka sudah memiliki seorang anak. Patah hati, Dan menyadari bahwa dia telah kehilangannya selamanya.