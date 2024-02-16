Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Jonah Hex, Koboi Rebel Jadi Superhero

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film Jonah Hex, Koboi Rebel Jadi Superhero
Sinopsis Film Jonah Hex (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Jonah Hex akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jonah Hex adalah film pahlawan super koboi Amerika Serikat tahun 2010 yang berdasarkan karakter DC Comics dengan nama yang sama.

Film ini disutradarai oleh Jimmy Hayward (dalam debut aksinya secara langsung) dari skenario oleh Neveldine/Taylor. Jonah Hex dibintangi oleh Josh Brolin dalam peran utama, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Will Arnett, Michael Shannon, dan Wes Bentley.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Jonah Hex mendapat peringkat persetujuan 12% berdasarkan 153 ulasan dan peringkat rata-rata 3,6/10.

Sinopsis Film Jonah Hex

Jonah Hex adalah seorang prajurit Konfederasi yang menolak perintah dari perwira komandannya, Quentin Turnbull, untuk membakar sebuah rumah sakit. Hex terpaksa membunuh sahabat karibnya, Jeb, putra Turnbull, yang menarik pistol pada Hex.

Sinopsis Film Jonah Hex, Koboi Rebel Jadi Superhero

Kemudian, Turnbull menemui Hex di rumahnya dan membalas dendam atas kematian Jeb dengan membunuh keluarga Hex dan membakar wajah Hex. Hex ditemukan dalam keadaan sekarat dan disembuhkan oleh suku Crow; pengalaman itu memberinya kemampuan untuk berbicara dengan orang mati. Turnbull menyimulasikan kematiannya dalam kebakaran di sebuah hotel dan Hex, tidak dapat membalas dendam, menjadi seorang pemburu bayaran.

Pada tahun 1876, sekelompok pria yang dipimpin oleh Turnbull menculik sebuah kereta yang membawa komponen senjata eksperimental yang diciptakan oleh Eli Whitney. Presiden Grant menyadari bahwa Turnbull berencana untuk membangun kembali senjata tersebut dan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat pada Hari Kemerdekaan keempat Juli. Grant memerintahkan Letnan Army Grass untuk menemukan Hex dan mempekerjakannya untuk melacak dan menghentikan Turnbull. Para pria Grass menemukan Hex di sebuah bordil dengan seorang pelacur bernama Lilah dan memberitahunya bahwa Turnbull masih hidup.

Hex pergi untuk bertemu Grass di kemahnya dan menggunakan kemampuannya untuk menginterogasi seorang prajurit mati. Prajurit tersebut memberi tahu Hex untuk mencari Kolonel Konfederasi pensiunan Slocum, yang sekarang menjalankan sebuah paviliun pertarungan ilegal di South Carolina. Hex menghadapi Slocum, yang menolak untuk mengungkap lokasi Turnbull dan dengan sarkastis menyarankan agar Hex bertanya pada sahabat matinya Jeb.

Hex melemparkan Slocum hingga mati dan membakar paviliun tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke Gettysburg dan menggali mayat Jeb untuk memintanya pertolongan. Jeb dan Hex sempat bertarung sebelum Jeb menerima permintaan maaf Hex atas pembunuhannya. Dia dengan enggan mengungkapkan bahwa ayahnya berada di Benteng Kebangkitan. Jeb juga memperingatkan Hex untuk menghindari kematian karena banyak di alam baka yang memiliki rencana untuknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement