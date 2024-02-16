Sinopsis Film Jonah Hex, Koboi Rebel Jadi Superhero

JAKARTA - Sinopsis film Jonah Hex akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jonah Hex adalah film pahlawan super koboi Amerika Serikat tahun 2010 yang berdasarkan karakter DC Comics dengan nama yang sama.

Film ini disutradarai oleh Jimmy Hayward (dalam debut aksinya secara langsung) dari skenario oleh Neveldine/Taylor. Jonah Hex dibintangi oleh Josh Brolin dalam peran utama, John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Will Arnett, Michael Shannon, dan Wes Bentley.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Jonah Hex mendapat peringkat persetujuan 12% berdasarkan 153 ulasan dan peringkat rata-rata 3,6/10.

Sinopsis Film Jonah Hex

Jonah Hex adalah seorang prajurit Konfederasi yang menolak perintah dari perwira komandannya, Quentin Turnbull, untuk membakar sebuah rumah sakit. Hex terpaksa membunuh sahabat karibnya, Jeb, putra Turnbull, yang menarik pistol pada Hex.

Kemudian, Turnbull menemui Hex di rumahnya dan membalas dendam atas kematian Jeb dengan membunuh keluarga Hex dan membakar wajah Hex. Hex ditemukan dalam keadaan sekarat dan disembuhkan oleh suku Crow; pengalaman itu memberinya kemampuan untuk berbicara dengan orang mati. Turnbull menyimulasikan kematiannya dalam kebakaran di sebuah hotel dan Hex, tidak dapat membalas dendam, menjadi seorang pemburu bayaran.

Pada tahun 1876, sekelompok pria yang dipimpin oleh Turnbull menculik sebuah kereta yang membawa komponen senjata eksperimental yang diciptakan oleh Eli Whitney. Presiden Grant menyadari bahwa Turnbull berencana untuk membangun kembali senjata tersebut dan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat pada Hari Kemerdekaan keempat Juli. Grant memerintahkan Letnan Army Grass untuk menemukan Hex dan mempekerjakannya untuk melacak dan menghentikan Turnbull. Para pria Grass menemukan Hex di sebuah bordil dengan seorang pelacur bernama Lilah dan memberitahunya bahwa Turnbull masih hidup.

Hex pergi untuk bertemu Grass di kemahnya dan menggunakan kemampuannya untuk menginterogasi seorang prajurit mati. Prajurit tersebut memberi tahu Hex untuk mencari Kolonel Konfederasi pensiunan Slocum, yang sekarang menjalankan sebuah paviliun pertarungan ilegal di South Carolina. Hex menghadapi Slocum, yang menolak untuk mengungkap lokasi Turnbull dan dengan sarkastis menyarankan agar Hex bertanya pada sahabat matinya Jeb.

Hex melemparkan Slocum hingga mati dan membakar paviliun tersebut. Dia memutuskan untuk pergi ke Gettysburg dan menggali mayat Jeb untuk memintanya pertolongan. Jeb dan Hex sempat bertarung sebelum Jeb menerima permintaan maaf Hex atas pembunuhannya. Dia dengan enggan mengungkapkan bahwa ayahnya berada di Benteng Kebangkitan. Jeb juga memperingatkan Hex untuk menghindari kematian karena banyak di alam baka yang memiliki rencana untuknya.