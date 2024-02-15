Sinopsis Film Eraser, Aksi Arnold Schwarzenegger Bongkar Konspirasi Tingkat Tinggi

JAKARTA - Sinopsis film Eraser akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Eraser adalah film aksi Amerika tahun 1996 yang disutradarai oleh Chuck Russell.

Film ini dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams, James Caan, James Coburn, dan Robert Pastorelli. Film ini menceritakan tentang seorang Marshal AS dari WITSEC yang melindungi seorang agen senior yang bersaksi tentang perjanjian senjata ilegal dan terpaksa berhadapan dengan mantan sekutunya ketika salah satu pemain terungkap sebagai mata-mata di dalam WITSEC.

Berdasarkan ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan keseluruhan sebesar 43% dan skor rata-rata 5/10.

Sinopsis Film Eraser

John Kruger – seorang Marshal AS teratas untuk Program Perlindungan Keamanan Saksi (WITSEC) – mengkhususkan diri dalam "menghapus" saksi-saksi penting: memalsukan kematian mereka dan memberi mereka identitas baru.

Setelah menghapus mantan mafia yang menjadi informan Johnny Casteleone dan istrinya, John diberikan tugas baru oleh atasannya: melindungi Lee Cullen, seorang eksekutif senior di perusahaan kontraktor pertahanan Cyrez Corporation. Lee telah memberitahu FBI bahwa eksekutif Cyrez secara diam-diam mendanai penciptaan senapan elektromagnetik canggih, yang mereka niatkan untuk dijual di pasar gelap.

Selama operasi jebakan FBI, Lee mengunduh data dari pengembangan senjata ke dua cakram: satu untuk FBI dan satu untuk dirinya sendiri. Wakil Presiden Cyrez, William Donohue, mendeteksi penyusupan Lee dan memanggilnya untuk pertemuan. Setelah menemukan kamera tersembunyi Lee, Donohue melakukan bunuh diri. Lee memberikan cakram tersebut tetapi menolak tawaran John untuk masuk ke dalam perlindungan saksi, percaya bahwa FBI bersedia mengorbankannya untuk menangkap para konspirator. Cakram FBI secara diam-diam diganti dengan palsu atas perintah Under Secretary of Defense Daniel Harper, dalang konspirasi tersebut.

Malam itu, Lee diserang oleh tentara bayaran yang dikirim oleh CEO Cyrez, Eugene Morehart. John menyelamatkan Lee dan menghapusnya, menyiapkannya dengan identitas baru dan menyembunyikan lokasinya bahkan dari WITSEC. Sementara itu, beberapa saksi yang sebelumnya dibantu oleh John dibunuh karena ada yang bocor informasi di dalam WITSEC.

Sekarang agensi tersebut mentransfer semua saksi yang dilindungi ke lokasi baru. Didampingi oleh Marshal Calderon, Schiff, dan rekrutan baru Monroe, John membantu mantan mentor lamanya, Marshal Robert DeGuerin, menyerbu sebuah kabin dan menyelamatkan seorang saksi dari tim pembunuh. DeGuerin diam-diam membunuh saksi tersebut ketika dia mendengar salah satu penculiknya mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata.

Terbang kembali ke DC, DeGuerin memberikan obat bius kepada John, yang berhasil memberi peringatan kepada Lee sebelum kehilangan kesadaran. Panggilan peringatan dilacak ke New York City dan DeGuerin membunuh Monroe dengan pistol John, menciptakan kesan bahwa dia adalah mata-mata.

Mengungkapkan bahwa dia, Calderon, dan Schiff korup, DeGuerin menjelaskan bahwa mereka adalah perantara untuk seorang pembeli kaya yang berencana membeli senapan tersebut. John melarikan diri dari pesawat untuk menyelamatkan Lee dari tentara bayaran yang mencoba membunuhnya sebelumnya. John dan Lee melarikan diri melalui Kebun Binatang New York (fiksi); John melepaskan beberapa buaya untuk memerangkap dan membunuh tentara bayaran.

