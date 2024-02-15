Furry Setya Pergi ke Psikiater Sebelum Cerai dengan Dwinda Ratna: Aku Depresi

JAKARTA - Furry Setya mengaku sempat menemui psikiater sebelum akhirnya bercerai dengan Dwinda Ratna. Bahkan pria 40 tahun ini mengatakan tidak merasa malu sama sekali untuk datang ke psikiater, seperti kebanyakan orang.

Kemantapan hatinya untuk melangkahkan kaki ke psikiater lantaran sudah tidak kuat menahan beban yang ada dipikirannya.

"Aku enggak kuat, aku takut gila. Aku sampai psikiater nyarinya ke rumah sakit jiwa di Semarang aku datengin," kata Furry Setya dalam podcast di saluran YouTube Melaney Ricardo, Kamis (15/2/2024).

Lebih lanjut Furry mengatakan, dirinya langsung memilih RSJ karena yakin di sana banyak sekali psikiater hebat yang bisa membantu menyembuhkannya. Jadi, dirinya mengajak adik perempuannya untuk pergi ke RSJ yang ada di Semarang.

Furry Setya sempat ke psikiater sebelum cerai dengan Dwinda Ratna (Foto: Instagram/furrysetya)





Sesampainya di sana, dirinya langsung masuk ke dalam gedung. Furry menyampaikan ada banyak orang yang mengenalnya. Bahkan, satpam yang jaga di rumah sakit tersebut pun sempat menyapanya. Namun hal tersebut tidak membuat Furry malu datang ke RSJ.

Di rumah sakit tersebut, pemeran Mas Pur di Tukang Ojek Pengkolan ini juga menyampaikan jika dirinya turut mengantre dengan para pasien yang datang di sana. Dirinya sama seperti masyarakat lainnya, mengikuti prosedur satu per satu, tidak ada perlakuan khusus.

Akan tetapi, antrean yang begitu panjang membuat dirinya tidak sabar. Akhirnya Furry memilih untuk mencari psikiater lainnya. Keputusan ini diambil bukan karena Furry malas mengantre, dia hanya terlalu gelisah dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya.

Akhirnya lelaki yang akrab disapa Mas Pur ini memilih sebuah klinik dan langsung mendapatkan penanganan. Setelah cerita tentang kehidupannya secara keseluruhan, sang dokter langsung menyatakan Furry Setya mengalami depresi.