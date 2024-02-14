Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Pamer Nyoblos Dapet Snack dan Minum, Netizen: TPS Sultan Emang Beda

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |00:01 WIB
Sandra Dewi Pamer Nyoblos Dapet Snack dan Minum, Netizen: TPS Sultan Emang Beda
Sandra Dewi pamer nyoblos sambil dapat snack dan minum (Foto: IG Sandra Dewi)
JAKARTA - Sandra Dewi juga ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 kali ini. Dirinya pergi mencoblos bersama dengan sang suami tercinta yaitu Harvey Moeis.

Saking dekatnya jarak rumahnya ke TPS, pemeran Quickie Express itu berjalan kaki menuju TPS tempat dirinya dan sang suami mencoblos. Sandra Dewi dan suami kompak menggunakan kaos bernuansa putih dan topi berwarna hitam.

Melalui Story akun Instagramnya @sandradewi88, ibu dua anak itu mengunggah sebuah video ketika dirinya sedang berjalan kaki dengan sang suami. Tak hanya itu, ia pun memamerkan TPS tempatnya mencoblos yang sangat nyaman.

Sandra Dewi Pamer Nyoblos Dapet Snack dan Minum, Netizen: TPS Sultan Emang Beda

Namun yang menarik perhatian adalah TPS ini berbeda dengan TPS lainnya. TPS mewah Sandra Dewi ini menyediakan berbagai jenis kue serta minuman seperti kopi dan teh bagi para warga yang menunggu giliran atau sudah selesai mencoblos.

“TPS depan rumah, bisa liat anak-anakku lagi berantakin rumah. TPS nyaman, banyak kue, dan minum gratis,” tulis Sandra Dewi dalam unggahan tersebut, dikutip Okezone.

Tak ketinggalan, Sandra Dewi juga mengabadikan selfie bersama dengan sang suami sambil menunjukkan jari kelingking yang telah dicelupkan tinta ungu.

Hari pencoblosan ini juga menjadi momen untuk silaturahmi bagi Sandra Dewi bersama dengan tetangganya. Selain itu, dirinya pun sempat berburu snack gratis sesaat setelah nyoblos.

“Habis Coblos, makan gratis dulu dong, ngopi, ngeteh bareng tetangga, silaturahmi,” ujarnya.

Sementara itu, sang suami lebih sibuk bercengkrama dengan tetangga-tetangganya, sehingga tak sempat untuk berburu camilan layaknya Sandra Dewi.

“Difotoin suami, habis coblos, saya sibuk ambil kue, terus dia sibuk menyapa tetangga-tetangga. Jadi gak sempet ambil lemper ya kan, terus dia kepikiran , akhirnya ke toko kue deh beli lemper merk yang sama. Urusan perut emang penting yah,” katanya.

