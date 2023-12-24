Persiapan Natal Sandra Dewi, Beli Pohon Natal Langsung dari AS

Sandra Dewi beli pohon Natal langsung dari AS (Foto: IG Sandra)

JAKARTA - Sandra Dewi jadi salah satu artis yang akan merayakan Natal. Ada yang berbeda dengan Natal tahun ini, pasalnya Sandra Dewi rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mempersiapkan segala pernak pernik Natal.

Sandra Dewi sengaja membeli pohon Natal hidup langsung dari Amerika Serikat. Pohon Natal itu bernama Nobilis Fir Tree, ibu dua anak itu memang sengaja mendatangkan pohon legenda itu untuk merasakan wangi dari pohon-pohon khas Natal tersebut.

"Aku import pohon natal dari luar kebetulan. Terus pohon natalnya hidup. Jadi ini tuh pohon legend namanya Nobilis Fir Tree jadi wanginya tuh benar-benar wangi pohon natal Christmas gitu," ungkap Sandra Dewi.

Selain pohon Natal, Sandra Dewi juga gemar mengoleksi piring-piring cantik. Tahun ini bahkan ia mengeluarkan koleksi piring dengan salah satu brand peralatan makanan.

Persiapan selanjutnya yaitu menyiapkan kado. Setiap Natal, Sandra Dewi kerap melakukan tradisi tukar kado bersama teman dan sahabat dan keluarga.

