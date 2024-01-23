Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Joget di Ulang Tahun Anaknya, Netizen: Ketika Cinderella Ngereog

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:24 WIB
Sandra Dewi Joget di Ulang Tahun Anaknya, Netizen: Ketika Cinderella Ngereog
Sandra Dewi joget di ultah anak (Foto: IG Sandra Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi baru saja merayakan ulang tahun anak pertamanya, Raphael Moeis yang ke-6. Ulang tahun anaknya itu digelar meriah di salah satu hotel mewah dengan konsep Spiderman.

Momen ulang tahun itu dibagikan Sandra Dewi di laman Instagramnya. Nampak semua dekorasinya menggunakan warna merah, biru, silver dan hitam sesuai dengan warna dari Spiderman. Bahkan sang anak, Rafa menggunakan kostum Spiderman.

Sandra Dewi Joget di Ulang Tahun Anaknya, Netizen: Ketika Cinderella Ngereog

a dan juga kerabat terdekat. Perayaan ulang tahun itu berjalan meriah dengan berbagai keseruan.

Salah satu yang menarik, Sandra Dewi nampak berjoget di acara ulang tahun anaknya. Dalam video tersebut, Sandra nampak kece memakai blouse putih dipadukan dengan dasi dan overall hitam. Tampilan rambutnya dikuncir dan dia memakai makeup tebal.

Ada satu sesi di acara itu dimana Sandra dan Rafa berjoget mengikuti gerakan yang diarahkan oleh pemandu acara. Sandra nampak aktif saat berjoget.

“Sayang anak sayang anak,” tulis Sandra dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @sandradewi88, Senin (23/1/2024).

Dikenal sebagai sosok yang kalem dan anggun, dalam video ini Sandra menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dia begitu heboh berjoget bersama anaknya. Sambil tertawa dia mengikuti gerakan demi gerakan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement