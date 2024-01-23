Sandra Dewi Joget di Ulang Tahun Anaknya, Netizen: Ketika Cinderella Ngereog

JAKARTA - Sandra Dewi baru saja merayakan ulang tahun anak pertamanya, Raphael Moeis yang ke-6. Ulang tahun anaknya itu digelar meriah di salah satu hotel mewah dengan konsep Spiderman.

Momen ulang tahun itu dibagikan Sandra Dewi di laman Instagramnya. Nampak semua dekorasinya menggunakan warna merah, biru, silver dan hitam sesuai dengan warna dari Spiderman. Bahkan sang anak, Rafa menggunakan kostum Spiderman.

a dan juga kerabat terdekat. Perayaan ulang tahun itu berjalan meriah dengan berbagai keseruan.

Salah satu yang menarik, Sandra Dewi nampak berjoget di acara ulang tahun anaknya. Dalam video tersebut, Sandra nampak kece memakai blouse putih dipadukan dengan dasi dan overall hitam. Tampilan rambutnya dikuncir dan dia memakai makeup tebal.

Ada satu sesi di acara itu dimana Sandra dan Rafa berjoget mengikuti gerakan yang diarahkan oleh pemandu acara. Sandra nampak aktif saat berjoget.

“Sayang anak sayang anak,” tulis Sandra dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @sandradewi88, Senin (23/1/2024).

Dikenal sebagai sosok yang kalem dan anggun, dalam video ini Sandra menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dia begitu heboh berjoget bersama anaknya. Sambil tertawa dia mengikuti gerakan demi gerakan.

