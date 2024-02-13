Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Peter Holly Jadi Penutup Gala Show 5 X Factor Indonesia, Judika: Grande Banget!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |06:31 WIB
Peter Holly Jadi Penutup Gala Show 5 X Factor Indonesia, Judika: Grande Banget!
Peter Holly jadi penutup Gala Live Show 5 X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagra,/xfactoridofficial)
A
A
A

JAKARTA - Kontestan X Factor Indonesia Season 4 asal Pekanbaru, Peter Holly, berhasil menutup Gala Show 5 yang berlangsung pada Senin, 12 Februari 2024 dengan sempurna. Ia bahkan berhasil memukau kelima juri hingga diganjar standing ovation.

Membawakan lagu Dumes yang viral di TikTok, Peter Holly mengawali penampilannya dengan mempertahankan sentuhan Jazz yang menjadi ciri khasnya. Cengkok dangdutnya mulai terasa kental ketika memasuki bagian reff lagu yang langsung membuat kelima juri bangkit dari tempat duduknya.

Mereka tampaknya tak puas hanya bergoyang di kursinya. Juri pun menikmati penampilan Peter Holly hingga akhir lagu.

Judika pun langsung memuji penampilan Peter Holly yang menutup Gala Live Show 5 dengan megah hingga terkenang di hati penonton. Judika mengagumi cara bernyanyi Peter Holly yang tak meninggalkan ciri khasnya tapi tetap menyatu dengan indah bersama sentuhan dangdut koplo.

X Factor Indonesia

Peter Holly jadi penutup Gala Live Show 5 X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagra,/xfactoridofficial)


"Gue seneng banget lu jadi penutup karena lo bikin penutup ini jadi grande banget. Biasanya cara bernyanyi bernyanyi klasik tapi ini dengan koplo dan campursari, lu nyanyi dengan enak, simpel, cuek aja," ujar Judika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/598/2991314/selamat-peter-holly-juara-x-factor-indonesia-season-4-CSAaLZZ2yc.jpg
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988267/tigor-gagal-maju-ke-babak-top-3-x-factor-indonesia-season-4-iqK4zoIVyu.jpg
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement