Peter Holly Jadi Penutup Gala Show 5 X Factor Indonesia, Judika: Grande Banget!

JAKARTA - Kontestan X Factor Indonesia Season 4 asal Pekanbaru, Peter Holly, berhasil menutup Gala Show 5 yang berlangsung pada Senin, 12 Februari 2024 dengan sempurna. Ia bahkan berhasil memukau kelima juri hingga diganjar standing ovation.

Membawakan lagu Dumes yang viral di TikTok, Peter Holly mengawali penampilannya dengan mempertahankan sentuhan Jazz yang menjadi ciri khasnya. Cengkok dangdutnya mulai terasa kental ketika memasuki bagian reff lagu yang langsung membuat kelima juri bangkit dari tempat duduknya.

Mereka tampaknya tak puas hanya bergoyang di kursinya. Juri pun menikmati penampilan Peter Holly hingga akhir lagu.

Judika pun langsung memuji penampilan Peter Holly yang menutup Gala Live Show 5 dengan megah hingga terkenang di hati penonton. Judika mengagumi cara bernyanyi Peter Holly yang tak meninggalkan ciri khasnya tapi tetap menyatu dengan indah bersama sentuhan dangdut koplo.

Peter Holly jadi penutup Gala Live Show 5 X Factor Indonesia Season 4 (Foto: Instagra,/xfactoridofficial)





"Gue seneng banget lu jadi penutup karena lo bikin penutup ini jadi grande banget. Biasanya cara bernyanyi bernyanyi klasik tapi ini dengan koplo dan campursari, lu nyanyi dengan enak, simpel, cuek aja," ujar Judika.