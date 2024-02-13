Pertama Kali Ada di Bottom 3, Nafisah Alayyah Tereliminasi dari X Factor Indonesia

JAKARTA - Nafisah Alayyah harus tereliminasi usai mendapat voting terendah di babak Gala Live Show 5 X Factor Indonesia yang berlangsung semalam, Senin, 12 Februari 2024. Sebelumnya, Nafisah sempat membawakan lagu Dalan Liyane di edisi dangdut.

Nafisah sendiri baru pertama kali berada di posisi bottom three. Peserta yang dimentori Ello ini berada di posisi terendah bersama Princessa Alicia dan TAV.

Pengalaman pertamanya berada di bottom three ternyata sekaligus menjadi momen terakhirnya berada di X Factor Season 4.

Berkaca dari penampilannya, Nafisah memang sempat mendapat kritik dari Maia Estianty dan Vidi Aldiano. Maia menilai penampilan Nafisah kurang stabil di beberapa bagian. Sependapat dengan Maia, Vidi menilai bahwa hal ini berkaitan dengan stamina Nafisah yang menurutnya kurang kuat sehingga mempengaruhi kestabilan dalam bernyanyi.

"Kamu tuh punya vokal yang mewakili anak-anak zaman sekarang. Bagus, karakter vokal kamu kekinian banget cuma kestabilan kamu di awal sama di akhir itu banyak goyangnya," ujar Maia.

Nafisah Alayyah tereliminasi dari X Factor Indonesia (Foto: Instagram/xfactoridofficial)



