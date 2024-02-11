TOP 10 X Factor Indonesia Siap Menggoyang Panggung Gala Live Show 5

JAKARTA - Langkah Ziad Fauzan line up mentor BCL terhenti pada Gala Live Show 4 kemarin usai gagal di babak Save Me Song. Ia pun harus mengakui keunggulan Oma Jetje dengan 3 voting mentor.

Kini X Factor Indonesia akan memasuki Gala Live Show 5 pada Senin, 12 Februari 2024.

Ziad Fauzan membawakan lagu ‘Kasih Tak Sampai’ milik Padi. Namun, sangat disayangkan anak didik BCL ini masih dirasa kurang dalam membawakan lagunya. Padahal menurut Ariel ‘NOAH’ dan Ello, jenis lagu ini sangat cocok dengan karakter suaranya.

Penampilan finalis lainnya yang cukup mencuri perhatian adalah Princessa Alicia yang juga merupakan anak didik BCL. Ia membuka Gala Live Show 4 dengan membawakan lagu ‘Rindu’ dari Agnez Mo.

Ciri khasnya yang selalu membawakan lagu Blues dan Rock sangat diapresiasi Judika karena kali ini ia membawakan lagu Pop dengan cukup baik. Namun, komentar pedas juga datang kepadanya melalui Maia Estianty yang menggantikan VIDI kali ini. Ia dianggap kurang mengeluarkan karakter vokalnya dan masih terdengar seperti Agnez Mo.

Top 10 X Factor Indonesia siap menggoyang panggung Gala Live Show 5 (Foto: MNC Media)

Berbeda dengan Peter Holly line up mentor VIDI yang membawakan lagu ‘Sedih Tak Berujung’ milik Glenn Fredly ini mendapatkan komentar yang cukup positif dari Maia Estianty, “Kamu bagus nyanyi lagu-lagu galau, rasa kamu bagus banget.” Walaupun begitu, Bunda Maia tetap memberikan kritik atas penampilannya, karena ada beberapa part yang dirasa masih kurang.

Penampilan terbaik juga kembali diberikan Kris Tomahu anak didik Judika dalam membawakan lagu ‘Tanpa Batas Waktu’ dari Ade Govinda feat. Fadly. 3 standing ovation diberikan oleh Judika, Ello dan Bunda Maia. Tak hanya standing ovation, penampilan Kris juga sempat menduduki peringkat 5 Trending Youtube.

Kehadiran Maia Estianty menambah kemeriahan panggung Gala Live Show 4 minggu lalu, pastinya Gala Live Show 5 nanti akan lebih seru. Sudah cukup menggalau di Gala Live Show 4, kini giliran Top 10 siap menggoyang panggung Gala Live Show 5 dengan lagu-lagu hits dangdut Indonesia.