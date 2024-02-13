Lisa BLACKPINK Debut Akting Lewat The White Lotus 3, Bakal Syuting di Thailand

SEOUL - Lisa BLACKPINK akan memulai debutnya sebagai aktris lewat serial HBO, The White Lotus Season 3. Hal itu dipublikasikan media hiburan Amerika Serikat Variety, pada 12 Februari 2024.

Serial tersebut, rencananya akan syuting di kampung halaman Lisa, Thailand. Dalam menggarap serial itu, HBO berkolaborasi dengan Badan Pariwisata Thailand terkait proses syuting dan promosi serial itu nantinya.

Sayang, hingga kini belum ada detail terkait peran apa yang akan dimainkan Lisa BLACKPINK dalam serial yang memenangkan sepuluh penghargaan Emmy Awards pada 2022 tersebut.

Dengan begitu, Lisa menjadi personel BLACKPINK kedua yang debut akting di serial Amerika Serikat. Tahun lalu, Jennie debut lewat serial The Idol yang sayangnya kurang mendapat sambutan hangat fans.