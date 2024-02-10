Advertisement
MUSIK

Lisa BLACKPINK Dirikan Label Musik LLOUD

Nafisa Tahira , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:15 WIB
Lisa BLACKPINK Dirikan Label Musik LLOUD
Lisa BLACKPINK dirikan label musik LLOUD. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)
SEOUL - Lisa menjadi personel BLACKPINK kedua yang mengumumkan pendirian agensi miliknya, LLOUD. Hal itu diumumkannya lewat unggahannya di Instagram, pada 8 Februari silam. 

"Perkenalkan LLOUD, sebuah platform untuk memperlihatkan visiku dalam musik dan dunia hiburan. Bergabunglah denganku dalam perjalanan untuk melewati batasan-batasan baru bersama," katanya dikutip dari Soompi, pada Sabtu (10/2/2024).

Lewat situs resminya LLOUD mengungkapkan, label tersebut akan menciptakan pengalaman yang melampaui genre dan menghubungkan berbagai generasi. 

"Inti bisnis kami terletak pada inovasi tanpa henti dan komitmen terhadap originalitas. Kami menciptakan musik yang akan menduduki puncak tangga lagu dan menjajal berbagai genre,” kata agensi tersebut. 

