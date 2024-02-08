Rumah Tangga Furry Setya Kandas, Dwinda Ratna: Kami Berpisah Baik-Baik

JAKARTA- Rumah tangga pemeran Mas Pur di Tukang Ojek Pengkolan, Furry Setya, dengan sang istri, Dwinda Ratna, diketahui telah kandas.

Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Dwinda Ratna di Instagramnya @dwindaratna. Dwinda mengunggah foto berlatar putih dengan caption kalimat perpisahan.

"Terima kasih untuk doa-doa baiknya yang tidak bisa di balas satu per satu, terima kasih juga yang sudah selalu support kami, selalu sayang kami, selalu memberikan energi positif kepada kami selama ini," tulis Dwinda Ratna dikutip Okezone, Kamis (8/2/2024).

"Benar kami berdua sudah berpisah. Keputusan ini sudah sangat lama kami bicarakan, dan kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik," sambungnya.

Lebih lanjut, Dwinda memastikan jika hubungannya dengan Furry masih berjalan baik. Keduanya juga berkomitmen untuk tetap menjalin tali silaturahmi meski sudah bukan pasangan suami-istri lagi.

"Kami berdua juga sudah berdamai dengan keadaan, dan Insha Allah tetap menjaga silaturahmi," lanjutnya.

