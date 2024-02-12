Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Beri Pesan ke Calon Suami Ayu Ting Ting: Titip ya, Tolong Jaga!

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |07:55 WIB
Kiky Saputri Beri Pesan ke Calon Suami Ayu Ting Ting: Titip ya, Tolong Jaga!
Kiky Saputri beri pesan ke calon suami Ayu Ting Ting (Foto: Instagram/ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Nama Ayu Ting Ting belakangan menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, Ayu akhirnya menemukan sosok tambatan hati yang baru setelah 10 tahun menjanda. 

ak pernah mengungkap sosoknya ke publik, Ayu mendadak bikin heboh setelah foto-foto pertunangannya tersebar di media sosial.

Kini, potret resmi momen tunangan Ayu Ting Ting dan Lettu TNI Muhammad Fardhana akhirnya diunggah langsung oleh Ayu ke di akun Instagram pribadinya @ayutingting92. Sang calon suami juga mengunggah potret pertunangan mereka melalui akun Instagram pribadinya @derazala.

Pria yang akrab disapa Dana itu membagikan potret dirinya dan Ayu yang memamerkan cincin pertunangan mereka yang telah tersemat di jari manis masing-masing. Raut wajah bahagia dengan senyum merekah ditampilkan oleh pasangan ini.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Kiky Saputri beri pesan ke calon suami Ayu Ting Ting (Foto: Instagram/ayutingting92)

Dana pun menuliskan lafaz Hamdalah sebagai ucapan syukur. Dana seolah mengungkap rasa syukurnya sekaligus lega lantaran telah menemukan sosok wanita yang sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupnya.  

"Alhamdulillah," tulis Muhammad Fardhana dikutip dari unggahan akun @derazala.

Unggahan Dana pun dikomentari oleh salah satu rekan ayu, Kiky Saputri. Dia meminta Dana selalu menjaga Ayu yang telah dianggapnya sebagai seorang kakak itu.

Halaman:
1 2
