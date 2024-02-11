Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagia Dilamar Lettu Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting: Gue Kayak Mimpi

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |22:45 WIB
Bahagia Dilamar Lettu Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting: Gue Kayak Mimpi
Ayu Ting Ting merasa seperti mimpi usai dilamar (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting saat ini sudah bertunangan dengan Lettu Muhammad Fardhana. Kabar pertunangan mereka bahkan sukses menyita perhatian banyak orang.

Meski sempat menutup rapat kabar bahagia tersebut, baru-baru ini Ayu Ting Ting mulai membeberkannya di hadapan publik. Salah satunya ketika tampil di program talkshow Brownis dipandunya bersama Ruben Onsu.

Mulanya Ayu Ting Ting membuka pembahasan soal lamaran, namun entah kenapa akhirnya pelantun Alamat Palsu ini malah mengaku bahagia ketika dilamar oleh Lettu Muhammad Fardhana.

Bahkan dihadapan Ruben, Ayu mengaku tak menyangka dan merasa semacam mimpi ketika benar-benar bertunangan.

Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting merasa seperti mimpi usai dilamar (Foto: Instagram @ayutingting92)


"Ya Allah, nggak nyangka. Gue kayak mimpi. Kata gue gini, ‘gue bisa juga ya ngerasain yang namanya lamaran," ujar Ayu Ting Ting dikutip pada Minggu (11/2/2024).

Sayangnya Ayu Ting Ting rupanya masih tersipu malu dan enggan membocorkan jadwal pernikahannya dengan Lettu Muhammad Fardhana. Sehingga dirinya hanya meminta doa untuk hari kebahagiaannya tersebut.

"Doain aja, doain mudah-mudahan semua lancar dan dipermudah sama Allah," ucap Ayu Ting Ting.

