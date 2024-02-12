Ayah Ayu Ting Ting Angkat Bicara Soal Pertunangan Putrinya dengan Lettu Muhammad Fardhana

JAKARTA - Ayah kandung Ayu Ting Ting, Abdul Rozak buka suara acara lamaran putrinya dengan Lettu Muhammad Fardhana yang berlangsung pada 4 Februari 2024. Kabar tunangan tersebut jelas menyita perhatian publik, lantaran Ayu sebelumnya memang tidak pernah terlihat dekat dengan pria, pascagagal menikah dengan Adit Jayusman.

Meski sudah viral di media sosial, Ayah Rozak memilih untuk tidak berkomentar banyak kepada awak media. Ia hanya berdoa agar segala rencana baik terkait masa depan anaknya bisa segera terwujud.

"Doain aja aja kan Ayu udah publish (di media sosial)," ujar Ayah Rozak secara singkat dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

Saat dicecar soal sosok calon menantunya, ayah Rozak hanya bisa mengatakan bahwa pria yang akrab disapa Dhana itu merupakan orang yang baik. Sayang, kakek dari Bilqis ini memilih untuk pergi meninggalkan awak media dan enggan membeberkan lebih jauh soal hubungan putri ya dengan Dhana.

Ayah Rozak bicara soal acara lamaran Ayu Ting Ting (Foto: Instagram/mom_ayting_02)

"Baik ya buat Ayu jadi Insya Allah doain aja nanti ya," ucap Ayah Rozak singkat.

Terkait acara tunangan, Ayu Ting Ting sempat mengakui alasannya menerima lamaran Muhammad Fardhana, seorang anggota TNI yang ternyata memiliki usia lebih muda darinya. Meski perkenalannya cukup singkat, sang pedangdut mengaku sangat menyukai sifat pria tersebut.

"Dari awal, meski hanya beberapa kali bertemu, tapi sudah klop saja gitu. Obrolannya juga nyambung dan kami bisa saling respect satu sama lain," ujarnya di acara Brownies.