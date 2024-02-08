Sinopsis Film Zulu, Senjata Kimia dalam Politik Apartheid Afrika Selatan

JAKARTA - Sinopsis film Zulu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Zulu adalah film kejahatan Prancis-Afrika Selatan tahun 2013 yang disutradarai oleh Jérôme Salle.

Film ini dibintangi oleh Orlando Bloom dan Forest Whitaker, Tanya van Graan, Natasha Loring, Sven Ruygrok, Adrian Galley, Conrad Kemp

Sinopsis Film Zulu

Sebagai seorang anak di Cape Town, Ali Sokhela (Forest Whitaker) menyaksikan pembunuhan ayahnya melalui praktik necklacing. Melarikan diri dari para pembunuh ayahnya dan dalam pelarian, anjing polisi mengejar Ali, mengakibatkannya menjadi seorang eunuch dengan dukungan aktif dari salah satu dari tiga polisi Afrika Selatan kulit putih.

Pada zaman sekarang, Ali adalah seorang detektif pembunuhan Polisi Afrika Selatan, bekerja sama dengan rekan detektifnya Brian Epkeen (Orlando Bloom) dan Dan Fletcher (Conrad Kemp). Mereka dipanggil untuk menyelidiki pembunuhan Judith Botha, seorang wanita muda yang ditemukan di Taman Botani setempat, hanya untuk menemukan bahwa Judith masih hidup dan sahabatnya Nicole Weiss yang menjadi korban, namun ditemukan dengan identitas Judith.

Nicole telah dipukul sampai mati. Saat diwawancara, Judith mengklaim bahwa Nicole sebelumnya menghabiskan malam dengan pacarnya. Ali menemui dua anak laki-laki yang sedang berkelahi dengan kejam, keduanya melarikan diri setelah Ali menyelesaikan pertengkaran tersebut. Ali menemukan suatu zat putih di tempat kejadian, bentuk baru dari tik, obat psikologis dengan efek berat tergantung pada dosisnya, serta faktor-faktor lainnya.

Sementara itu, Brian terungkap sedang dalam proses perceraian dari istrinya, Ruby, yang telah ia khianati, dan yang pada gilirannya terlibat dalam hubungan gelap dengan seorang dokter gigi kaya. Anak laki-laki Brian, David, juga semakin menjauh darinya. Brian menjalani gaya hidup bujangan, selalu kehabisan uang, dan merupakan seorang alkoholik fungsional.

Ali menghadapi penari eksotis Zina di klubnya "Sundance", yang mengidentifikasi pacar Nicole sebagai Stan Kwalana, seorang pengedar narkoba lokal. Pada saat yang sama, sekretaris departemen Janet melacak telepon Nicole ke Pantai Muizenberg. Setibanya di sana, Ali, Brian, dan Dan diserang oleh sekelompok penjahat, yang kemudian memberondong Dan dengan sebilah parang, meskipun Ali dan Brian berhasil membunuh beberapa penyerang mereka. Dan kemudian meninggal di rumah sakit, meninggalkan istrinya Claire bersedih.

Setelah pemakaman Dan, Ali diamanahkan oleh Kapten Paul Kruger dari CTPD untuk menyelidiki Cat, seorang penguasa kejahatan dengan koneksi ke pembunuh Dan. Cat membantah mengetahui kejahatan tersebut, namun kemudian terungkap sebagai distributor tik dan Stan, yang secara tidak sengaja membunuh Nicole dalam serangan buta marah karena overdosis obat, adalah rekan setianya. Mengikuti petunjuk, Brian bertemu dengan penjaga taman lokal Tara, yang mengungkap bahwa dia melihat kendaraan 4x4 hitam terparkir di luar Pantai Muizenberg saat pembunuhan Dan terjadi.