ReXtion X Factor Season 4 Bangun Interaksi dengan Penggemar Secara Real Time

JAKARTA - Dua alumni X Factor Indonesia akan mengulas dan memberikan tanggapan terhadap penampilan para peserta di panggung Gala Show secara real time dalam konten ReXtion di YouTube.

Dipandu Danar dan Lauren Morgan, Rextion tayang setiap Senin, pukul 21.30 WIB. Lewat konten ini, penonton bisa melihat reaksi spontan dan jujur ​​dari para host saat menonton Gala Show. Dengan begitu, kedua host tersebut bisa berbagi emosi dengan para penonton.

“Para fans Peter Holly, jangan lupa komen di bawah. Komen dukungan kalian karena penampilan dia kali ini luar biasa. Dia selalu memukau,” kata Danar setelah menyaksikan penampilan dari salah satu peserta bernama Peter Holly.

Salah satu aspek menarik dari ReXtion adalah interaksi langsung dengan penonton. Para host akan merespons komentar-komentar penonton secara real time, menambahkan dimensi interaktif yang membuat penonton merasa lebih terlibat dan dihargai.

Jangan lupa menonton ReXtion Gala Show X Factor Indonesia Season 4 di channel YouTube X FACTOR INDONESIA SEASON 4, setiap Senin, pukul 21.30 WIB.*

(SIS)