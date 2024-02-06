Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siasat Circle of Fifth Bangun Chemistry di Panggung X Factor Indonesia

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |19:16 WIB
Siasat Circle of Fifth Bangun <i>Chemistry</i> di Panggung X Factor Indonesia
Ada Circle Of Fifth di Podcast Ex Room. (Foto: YouTube/X Factor Indonesia Season 4)
JAKARTA - Panggung X Factor Indonesia Season 4 selalu mampu menyuguhkan kejutan. Salah satunya, keberadaan grup vokal Circle of Fifth yang terbentuk ‘dadakan’ di babak Gala Show 3. 

Grup vokal tersebut beranggotakan lima penyanyi: Kemala Iphama, Rafly Herbriansyah, Airin Daniella, Putu Cinta Wirawan, dan Angelina Punaji. Dengan warna vokal beragam, grup ini menyuguhkan harmonisasi vokal yang ciamik. 

Sayangnya, perjuangan Circle of Fifth di X Factor Indonesia Season 4 harus berakhir di babak Gala Show 3. Kelima personelnya pun mengungkapkan perjalanan mereka di ajang tersebut lewat Podcast Ex Room. 

Program yang dipandu Putu Maydea dan Danar Widianto itu memberi tempat bagi para alumni X Factor Season 4 yang tereliminasi untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka selama berada di karantina. Kali ini, cerita itu datang dari kelima personel Circle of Fifth. 

“Jujur, kami cukup puas dengan penampilan kami malam itu. Jadi bisa bilang, ‘Ya, sudah kan sudah terjadi’. Aku sih bangga sama grup ini,” kata Airin. 

Angel menambahkan, dirinya merasa penampilan Circle of Fifth di Gala Show 3 sebagai salah satu performance terbaik mereka. “Walau harus pulang, tapi kami tetap bangga. Karena kami pulang dengan performance terbaik,” ujarnya. 

Kemala mengungkapkan, salah satu tantangan mereka sebagai grup baru adalah membangun chemistry. Apalagi, setiap personelnya memiliki karakter berbeda-beda dan baru saling mengenal dalam ajang tersebut. 

