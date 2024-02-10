Lala Widy Ajak Penonton Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo Joget Bareng

SOLO - Pedangdut Lala Widy merupakan salah satu artis yang mengisi panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2023.

Dalam penampilannya, Lala Widy membawakan tiga lagu berjudul Taman Jurug, Pamer Bojo, dan Dumes. Aksi panggung sang pedangdut terbilang ciamik dengan aransemen musik lebih menarik untuk berjoget.

Penyanyi 28 tahun tersebut tampil stylish dengan blazer dan celana putih yang dipadukannya dengan kemben motif lurik berwarna coklat. "Matur suwun sangat Solo, masih semangat?" tanya Lala yang disambut penonton dengan teriakan, "Masih."

Lala Widy kemudian mengingatkan kepada penonton untuk memberikan suaranya di Pemilu 2024. "Saya mau mengingatkan jangan lupa coblos nomor 3 pada 14 Februari nanti. Karena memang tidak enak diduakan."