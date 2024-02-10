Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dukung Ganjar-Mahfud, Danang Meriahkan Panggung Hajatan Rakyat Semarang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:11 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Danang Meriahkan Panggung Hajatan Rakyat Semarang
Danang Pradana di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEMARANG - Pedangdut Danang Pradana turut memeriahkan panggung Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024. Dia membuka penampilannya dengan membawakan lagu Los Dol.

“Angkat tangan, Semarang. Mana tangannya kosong tiga,” kata Danang disambut antusias ribuan penonton.

Terik matahari tak menghalangi semangat ribuan penonton yang memenuhi Lapangan Pancasila. Danang Pradana kemudian menyapa para penonton. "Semarang, bahagia enggak hari ini?" kata Danang yang dijawab massa dengan teriakan, "Bahagia!"

Danang di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Ferbruari 2024. (Foto: MNC Portal Indoensia)

Dalam kesempatan tersebut, Danang Pradana sempat berorasi dan membakar semangat massa dengan menyebut bahwa Ganjar-Mahfud adalah sosok paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depannya.

"Kita bakalan kedatangan calon pemimpin kita, setuju!! Siapa pemimpin kita, Ganjar Mahfud, coblos nomor tiga," teriak Danang. 

Selain Danang, Hajatan Rakyat Semarang juga turut dimeriahkan oleh penyanyi Oppie Andaresta, NDX AKA, Nassar, Woro Widowati, Nella Kharisma, Danang Pradana, Cak Lontong, Rizky Inggar, Nessa Ghozal, dan Sarjoe.*

(SIS)

