HOME CELEBRITY MUSIK

Nella Kharisma Ajak Penonton Hajatan Rakyat Semarang Coblos Ganjar-Mahfud

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:47 WIB
Nella Kharisma Ajak Penonton Hajatan Rakyat Semarang Coblos Ganjar-Mahfud
Nella Kharisma di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEMARANG - Nella Kharisma merupakan salah satu artis yang memeriahkan panggung Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024. 

Dia membuka penampilannya dengan melantukan salah satu tembang populernya, Pamer Bojo (Cendol Dawet). Tak hanya ikut berjoget, penonton yang ‘memerahkan’ Lapangan Pancasila pun ikut bernyanyi bersama pedangdut cantik asal Kediri tersebut. 

“Senang sekali, bisa berdiri dan berkumpul di acara ini. Luar biasa hari terakhir kampanye ini. Besok jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita coblos Ganjar-Mahfud!” kata Nella semangat yang disambut riuh teriakan para penonton.

Nella Kharisma kemudian mengajak penonton larut dalam lagu-lagu terbaiknya, dari Dumes hingga Jaran Goyang.

