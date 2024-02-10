Mala Agatha Meriahkan Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Penonton Kompak Bernyanyi

Mala Agatha meriahkan panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

SOLO – Panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud digelar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024. Mala Agatha merupakan salah satu penyanyi yang meriahkan panggung tersebut.

Mala yang tampil dalam balutan busana monokrom hitam putih itu mengajak penonton untuk berjoget bersama saat melantunkan lagu Pokok E Joget. “Yuk, semuanya joget,” teriaknya dari atas panggung.

Teriakan sang penyanyi dibalas penonton dengan mengangkat tangan sambil memperlihatkan simbol angka 3. Artinya, mereka yang hadir di sana mendukung penuh Ganjar dan Mahfud sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Mala Agatha kemudian melanjutkan penampilannya dengan melantunkan lagu Ikan dalam Kolam dan Cidro. Selain sang penyanyi, Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo juga dimeriahkan Lady Rara, Lala Widy, dan NDDX A.K.A.

Lady Rara juga memeriahkan panggung Hajatan Rakyat Ganjar-Mahduf dengan menyanyikan lagu Alolo Sayang, dilanjutkan dengan tembang Tepung Kanji dan Kereta Malam. Penampilan mereka sukses membuat pendukung Ganjar-Mahfud 'berpesta' di Sabtu pagi.*

(SIS)