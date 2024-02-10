Woro Widowati Ajak Penonton Ambyar Bareng di Hajatan Rakyat Semarang

Woro Widowati di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: MNC Portal Indonesia)

SEMARANG - Penyanyi Woro Widowati menjadi salah satu artis yang didapuk untuk memeriahkan gelaran kampanye terakhir pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Semarang, Jawa Tengah, pada 10 Februari 2024.

Woro menghibur ribuan massa yang hadir dengan lagu-lagu galau miliknya. Penyanyi asal Magelang, Jawa Tengah ini memang tengah naik daun dengan sederet tembang berbahasa Jawa miliknya.

Walau begitu, iringan musik ‘ambyar’ sukses mengiri lagu-lagu yang dibawakannya di Hajatan Rakyat yang digelar di Simpang Lima Semarang. Dari lagu Infona Maseh, Gusti Mboten Sareh, hingga Ada Untukmu.

“Aku mau denger suaranya warga Semaraaaang! Boleh lebih semangaaat lagii!” teriak Woro disambut dengan riuh teriakan para penonton yang tampak kompak mengenakan baju hingga atribut berwarna merah.

Hajatan Rakyat capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud telah digelar di Ngarsopuro ke Benteng Vastenburg, Solo, sejak Sabtu (10/2/2024), pukul 7.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Hajatan Rakyat juga digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, pukul 13.00 WIB-17.00 WIB. Selain Woro Widawati, Slank, Nella Kharisma, Young Lex, NDX AKA, Danang Pradana, hingga Nassar juga memeriahkan panggung tersebut.*

(SIS)