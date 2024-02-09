Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Awal Yakup Hasibuan dan Jessica Mila Pacaran, Rela Tes PCR Demi Bertemu

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:30 WIB
Cerita Awal Yakup Hasibuan dan Jessica Mila Pacaran, Rela Tes PCR Demi Bertemu
Awal mula Yakup Hasibuan dan Jessica Mila pacaran (Foto: Instagram/jscmila)
A
A
A

JAKARTA - Cerita unik dibagikan oleh Yakup Hasibuan ketika pertama kali bertemu dan baru menjalani hubungan asmara dengan Jessica Mila. Ia mengaku bahwa hubungannya dengan Mila berawal dari seorang teman yang mengenalkan mereka.

Kepada Melaney Ricardo, Yakup mengatakan bahwa usai dikenalkan, ia pun langsung menanyakan pada temannya soal keyakinan dari perempuan akrab disapa Mila itu. Pasalnya, putra dari pengacara Otto Hasibuan ini mengaku ingin memiliki pasangan yang seiman.

"Ceritanya aku lagi sepedaan ada salah satu teman, ada Amel waktu itu sama Febby Rastanty sepedaan satu grup juga," ujar Yakup Hasibuan dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Pas di eksplor aku tanya, terus kata Amel Kristen tuh karena pengen serius dan kalau bisa seiman dan langsung dikenalin," sambungnya.

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Awal mula Yakup Hasibuan dan Jessica Mila pacaran (Foto: Instagram/jscmila)


Tak lama setelah dikenalkan, Yakup pun memutuskan untuk menemui Mila. Namun, Covid-19 yang sedang menyerang Indonesia membuatnya rela melakukan tes PCR sebelum bertemu.

"Zaman itu pake protokol - protokol kalau ketemu pertama kali PCR dulu, jadi ketemu PCR dulu," jelas Yakup sambil tertawa.

Yakup sendiri mengatakan bahwa ia sempat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang juga satu marga dengannya, yakni Batak. Sayang, hubungannya dengan wanita tersebut tidak berjalan mulus alias tak berjodoh.

