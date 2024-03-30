Yakup Hasibuan Gugup saat Gendong Baby Kyarra: Kalau Bayi Sendiri Beda Rasanya

JAKARTA - Suami Jessica Mila, Yakup Hasibuan, mengaku sempat gugup saat pertama kali menggendong putri sulungnya, Kyarra Arunika Hasibuan.

Sejatinya, Yakup mengaku sudah terbiasa menggendong bayi. Dia belajar hal itu karena memiliki keponakan yang banyak.

Namun, Yakup tak bisa menampik ada sensasi berbeda ketika ia menggendong anaknya sendiri.

BACA JUGA: Ria Ricis Diduga Sindir Keluarga Teuku Ryan Usai Posting Ulang Video Jessica Mila Lahiran

"Berani dong (megang bayinya), kebetulan keponakan saya udah banyak kan, jadi sudah biasa dulu kalau gendong-gendong bayi. Cuma kalau bayi sendiri tetap beda rasanya ternyata," kata Yakup Hasibuan kepada awak media belum lama ini.

Bicara mendidik anak, Yakup mengaku dirinya dan sang istri akan berkomitmen memberikan yang terbaik untuk sang buah hati.

Dia juga antusias belajar hal baru terkait menjadi suami sekaligus ayah yang baik bagi anaknya.

"Tentunya harapan semua orang tua sama ya, bisa menjadi orang tua yang baik, cuma pastinya akan harus terus belajar juga. Jadi kalau ditanya udah siap belum, siap, tapi apa sudah selesai nih pelajarannya, kan belum, pasti masih banyak, jadi sambil berjalanlah pelajari pelan-pelan," ucapnya.